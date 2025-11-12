Belediye 500 bin lira çocuk yardımı yapacak: Ama bir şart var

NTV'nin haberine göre; Emirdağ Belediyesi, önümüzdeki yıl işçilerin doğacak dördüncü ve sonraki çocuklarının her biri için 500 bin lira yardım yapacak.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş arasında, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere kurum işçilerinin alacağı yardım ve teşvikler için ek protokol imzalandı.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladıkları ek protokolün belediyede çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

DÖRDÜNCÜ VE SONRAKİ ÇOCUKLAR İÇİN GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "Aile Yılı" çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Nüfusumuz azalıyor ve buna biz idarecilerin müdahale etmesi gerekiyor. Belediyemizde çalışan işçilerimizin dördüncü ve sonraki dünyaya gelecek her bir çocuğu için 500 bin lira doğum yardımı vereceğiz. Türkiye'de bunu hayata geçiren belediye olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz."

Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar Şube Başkanı Kemal Erkuş da Emirdağ Belediyesi ile Türkiye'ye örnek gösterilecek bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Belediye işçilerinin alacağı doğum yardımının diğer belediyelere de örnek olmasını temenni eden Erkuş, "Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, taşın altına elini koydu. Çok güzel bir sözleşme imzaladık. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.