Belmek kursları ne zaman başlıyor? 2025-2026 Ankara Meslek Edindirme Kursları kayıtları nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) için başvuru yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar belli oldu. Başvurular, belirtilen tarihlerde online olarak gerçekleştirilebiliyor.

İlk olarak, belmek.ankara.bel.tr adresi üzerinden BELMEK üyeliği oluşturulması gerekiyor.

Üyelik işleminin ardından, yine aynı web sitesi üzerinden online kurs kaydı yapılabiliyor.

Başvuru sırasında, seçilecek kursun hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğuna dikkat edilmesi önem taşıyor.

Önemli Uyarı: Kaydını yaptıran kursiyerlerin, eğitimin ilk haftasında kurs merkezlerine gitmemeleri durumunda, kayıtları otomatik olarak iptal edilecektir. Bu nedenle, derslere zamanında başlamak büyük önem taşıyor.