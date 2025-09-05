Belmek kursları ne zaman başlıyor? 2025-2026 Ankara Meslek Edindirme Kursları kayıtları nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yeni dönem kurs kayıt takvimini yayımladı. Binlerce Ankaralıyı mesleki becerilerle buluşturan ve el sanatlarını yaşatan BELMEK'in kış dönemi kayıtları için takvim netleşti.
BELMEK KURS BAŞVURU TARİHLERİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) için kış dönemi kayıt tarihleri, bölgelere göre belirlendi. Kurslara katılmak isteyen Ankaralıların, kendi bölgeleri için belirlenen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor.
BELMEK kurs başvuruları için belirlenen takvim şu şekildedir:
15 Eylül: Mamak, Elmadağ, Pursaklar, Çubuk
16 Eylül: Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Beypazarı
17 Eylül: Yenimahalle
18 Eylül: Keçiören, Altındağ
19 Eylül: Çayyolu, Gölbaşı, Polatlı
22 Eylül: Çankaya
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) için başvuru yapmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar belli oldu. Başvurular, belirtilen tarihlerde online olarak gerçekleştirilebiliyor.
- İlk olarak, belmek.ankara.bel.tr adresi üzerinden BELMEK üyeliği oluşturulması gerekiyor.
- Üyelik işleminin ardından, yine aynı web sitesi üzerinden online kurs kaydı yapılabiliyor.
- Başvuru sırasında, seçilecek kursun hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğuna dikkat edilmesi önem taşıyor.
Önemli Uyarı: Kaydını yaptıran kursiyerlerin, eğitimin ilk haftasında kurs merkezlerine gitmemeleri durumunda, kayıtları otomatik olarak iptal edilecektir. Bu nedenle, derslere zamanında başlamak büyük önem taşıyor.
BELMEK'te yer alan branşlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), yeni dönemde de Ankaralılara geniş bir branş yelpazesi sunuyor. El sanatlarından modern tasarımlara, geleneksel Türk sanatlarından mesleki becerilere kadar birçok alanda ücretsiz eğitim veriliyor.
BELMEK'te yer alan branşlardan bazıları şunlardır:
Nakış ve Dantel: Makina Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma-Tel Sarma, Dantel Anglez
Giyim ve Ev Tekstili: Giyim, Mefruşat, Patchwork (Kırkyama)
Boyama ve Sanat: Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Ebru, Çini, Mozaik, Resim, Sıraltı Boyama
Rölyef ve Heykel: Alüminyum Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Kağıt Rölyef
Takı ve El Sanatları: Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistik El Sanatları, Deri İşlemeciliği, Jüt Kari, Amigurumi
Geleneksel Sanatlar: Tezhip, Kat'ı, Filografi, Hat Sanatı, Ahşap Yakma
Diğer Branşlar: Ev Ekonomisi (Yemek), Kilim, El Örgüsü, Makrome, Sepet Örücülüğü, Seramik