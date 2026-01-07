KPSS tercih sonuçları açıklandı: KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

24 Aralık 2025 tarihinde sona eren KPSS 2025/2 tercih sürecinin ardından yapılan titiz değerlendirmeler tamamlandı ve yerleştirme sonuçları adayların erişimine sunuldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının heyecanla beklediği KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını bugün yani 7 Ocak 2026 Çarşamba günü resmen ilan etti. 24 Aralık 2025 tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından yapılan titiz değerlendirmeler tamamlandı ve yerleştirme sonuçları adayların erişimine sunuldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle anlık olarak sorgulayabiliyor.
KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
ÖSYM tarafından ilan edilen KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları, kamu personeli adayları için pek çok sürprizi beraberinde getirdi. Bugün saat 11.00 itibarıyla erişime açılan sonuçlarda, özellikle lisans düzeyindeki düşük puanlı atamalar dikkat çekti.
Bu yerleştirme döneminin en çok konuşulan kadrosu, inşaat ve bayındırlık işlerinde denetim yardımcılığı yapan Sürveyan pozisyonu oldu. Lisans düzeyinde Sürveyan kadrosu için açılan 3 kişilik kontenjana 61,49 gibi oldukça düşük bir puanla atama yapılırken, aday azlığı veya nitelik kodlarının uyuşmaması gibi nedenlerle bu kontenjanlardan birinin boş kalması dikkat çekti. Aynı kadroya yapılan 57 puanlık yerleştirme ise bu atama döneminde lisans mezunları arasında gerçekleşen en düşük puanlı atama olarak kayıtlara geçti.
Adaylar, yerleşmiş oldukları kurumların web sitelerini takip ederek atama için gerekli belgeleri ve teslim tarihlerini öğrenmek durumundalar. Bir kuruma yerleşen adayların, merkezi atama kuralları gereği puanlarını bir sonraki merkezi yerleştirmede tekrar kullanamayacaklarını hatırlatmakta fayda var. Boş kalan kontenjanların durumu ve kurumların ek yerleştirme talepleri ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.