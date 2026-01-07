KPSS tercih sonuçları açıklandı: KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından ilan edilen KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları, kamu personeli adayları için pek çok sürprizi beraberinde getirdi. Bugün saat 11.00 itibarıyla erişime açılan sonuçlarda, özellikle lisans düzeyindeki düşük puanlı atamalar dikkat çekti.

Bu yerleştirme döneminin en çok konuşulan kadrosu, inşaat ve bayındırlık işlerinde denetim yardımcılığı yapan Sürveyan pozisyonu oldu. Lisans düzeyinde Sürveyan kadrosu için açılan 3 kişilik kontenjana 61,49 gibi oldukça düşük bir puanla atama yapılırken, aday azlığı veya nitelik kodlarının uyuşmaması gibi nedenlerle bu kontenjanlardan birinin boş kalması dikkat çekti. Aynı kadroya yapılan 57 puanlık yerleştirme ise bu atama döneminde lisans mezunları arasında gerçekleşen en düşük puanlı atama olarak kayıtlara geçti.