Batman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Batman kura sonuçları sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Batman'da inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı. Binlerce başvurunun yapıldığı projede, emekli, genç, engelli ve şehit yakını kategorilerinde asil ve yedek isimler netleşti.
Batman'da yaşayan binlerce aile için bugün (7 Ocak 2026) tarihi bir gün oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Batman etabının kura çekimi büyük bir heyecanla tamamlandı.
Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da noter huzurunda başlayan törenle, hak sahibi olan 3.810 asil ve yedek isim belirlendi.
Batman Merkez ve 5 ilçesini kapsayan dev projede kura çekimi bugün tamamlandı. YouTube üzerinden canlı yayınlanan törenle; Batman Merkez (2.300), Kozluk (1.000), Hasankeyf (200), Gercüş (110), Beşiri (100) ve Sason (100) konutları için şanslı isimler tek tek çekildi.
Batman TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Noter onaylı listelerin sisteme yüklenmesiyle birlikte sonuçlar şu iki kanal üzerinden anlık olarak öğrenilebilmektedir:
e-Devlet Kapısı: Konut Hakkı Sahibi Belirleme Kura Sonuç Sorgulama adresinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak sonucunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.
Hak Sahibi Olanları Hangi Süreç Bekliyor?
Kurada ismi "Asil" olarak çıkan vatandaşlar için sonraki adımlar TOKİ tarafından ilan edilecek takvimle başlayacaktır:
Sözleşme Aşaması: Belirlenen banka şubelerinde sözleşme imzalanacak.
Peşinat ve Taksit: Konut fiyatının %10'u peşin alınacak, taksitler ise genellikle konut teslimini takip eden aylarda başlayacak.
Başvuru Bedeli İadesi: Kurada ismi çıkmayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL'lik başvuru bedelleri, banka hesaplarına veya ATM'ler üzerinden iade edilmeye başlanacak.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura çekimlerinin 2026 yılı Mart ayı ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.