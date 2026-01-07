Batman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Batman kura sonuçları sorgulama

Batman'da yaşayan binlerce aile için bugün (7 Ocak 2026) tarihi bir gün oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Batman etabının kura çekimi büyük bir heyecanla tamamlandı.

Batman Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda saat 14.30'da noter huzurunda başlayan törenle, hak sahibi olan 3.810 asil ve yedek isim belirlendi.

Batman Merkez ve 5 ilçesini kapsayan dev projede kura çekimi bugün tamamlandı. YouTube üzerinden canlı yayınlanan törenle; Batman Merkez (2.300), Kozluk (1.000), Hasankeyf (200), Gercüş (110), Beşiri (100) ve Sason (100) konutları için şanslı isimler tek tek çekildi.