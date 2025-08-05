Beşiktaş'ın efsane futbolcusu fırın açmıştı: "Bir ihtiyaçtı, şimdi tutku!"

Feyyaz Uçar'ın eşi Funda Uçar ile birlikte açtığı fırın, sadece sağlıklı ürünleriyle değil, arkasındaki hikayeyle de dikkat çekiyor.

İhtiyaçtan doğdu

Feyyaz Uçar ve eşi Funda Uçar’ın bu işe girişmesinin temelinde, sağlıkla ilgili bir ihtiyaç yatıyor. Yıllar önce glutene karşı hassasiyeti ortaya çıkan Uçar, doktor tavsiyesiyle glutensiz beslenmeye başladı. Ancak bu süreçte Türkiye’de, özellikle küçük yerleşim yerlerinde glutensiz ekmek bulmanın zorluğu, onları kendi çözümlerini üretmeye yöneltti.

Barista kursuna katıldı

İlk olarak İstanbul’daki bir dostlarının fırınından getirilen ekşi mayalı glutensiz ekmeklerle başlayan yolculuk, kısa sürede profesyonel bir projeye dönüştü.

Funda Uçar, önce bu fırında staj yaptı, ardından farklı ustalardan eğitim alarak ürün geliştirmeye başladı. Feyyaz Uçar ise eşine destek olmak için barista kursuna katıldı.

Fırında, neredeyse 22 saatlik bir süreçle hazırlanan ekmeklerin üretiminde endüstriyel un ve maya kullanılmadığı belirtiliyor. Menüde karabuğday poğaçadan İtalyan ciabatta ekmeğine, ata tohumlu ürünlerden sarımsaklı ekmeğe kadar bir çok ürün var.

Feyyaz Uçar o günleri ve dönüşen tutkularını bir sosyal medya videosuyla anlattı: