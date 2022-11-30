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Beştepe'de EYT ve asgari ücret zirvesi

30 Kasım 2022 | 15:28
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:18
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Beştepe'de EYT ve asgari ücret zirvesi
Beştepe akşam saatlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.

Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.
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