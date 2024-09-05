Beyaz eşya sektörü ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengeledi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, ocak-temmuz döneminde iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını belirterek, "Üretim miktarımızın da 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.

TÜRKBESD açıklamasında görüşlerine yer verilen Gökhan Sığın, bu yılın 7 ayında iç satışlar ve toplam üretim miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sığın, "Altı ana üründe beyaz eşya sektörünün ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 19 milyon 101 bin 644 adet olarak gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

Ocak-temmuz döneminde iç satışların, geçen yılın aynı dönemine göre 10 arttığını, ihracatın ise yüzde 2 azaldığını vurgulayan Sığın, "Üretim miktarımızın da 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttığını görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sığın, temmuz ayında 6 ana üründe iç satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttığını aktararak, "Aynı dönemde ihracatımız 2023’e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. İhracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 10, üretim adedimiz ise 2 milyon 788 bin 260 adet ile geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 15 artış kaydetti." ifadelerini kullandı.

İç satışların büyük oranda ihracattaki düşüşü dengelediğini belirten Sığın, şunları kaydetti:

"Üretim ve istihdam yapımızın sürdürülebilirliği için iç piyasadaki bu seyrin devamı büyük önem taşıyor. TÜRKBESD olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."