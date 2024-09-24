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Bill Gates, bugün yeni bir iş kuracak olsa yazılım yerine bu sektöre odaklanacağı söyledi

Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bugün yeni bir startup kuracak olsaydı, yazılım yerine yapay zekaya (AI) odaklanacağını söyledi.

24 Eylül 2024 | 10:43
Bill Gates, bugün yeni bir iş kuracak olsa yazılım yerine bu sektöre odaklanacağı söyledi

ABD'li iş adamı ve yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, giderek pazar payını büyüten yapay zeka teknolojilerine dikkat çekti.

CNBC-e'nin haberine göre bugün yeni bir iş kuracak olsa yazılım yerine yapay zekaya yöneleceğini söyleyen Gates, böylesi bir girişim için Google ve OpenAI gibi devlerle rekabet ederek, AI’ın benzersiz değer sunabileceği bir alan bulmayı hedefleyeceğini ifade etti.

Yapay zekanın gelecekte daha da önem kazanacağını küçük şirketler için benzersiz fırsatlar yaratacağını söyleyen Gates, yapay zeka sistemlerine yatırımcının da büyük ilgi duyduğunu, “Sadece birkaç fikirle yeni bir yapay zeka (AI) şirketi için milyarlarca dolar toplayabilirsiniz.” diyerek belirtti.

Benzersiz olmalı

PitchBook verilerine göre, sadece bu yıl yapay zeka alanındaki startup'lar 26 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Ancak Gates'e göre küçük şirketler öne çıkmak için benzersiz bir şey yapmak, diğerlerinden farklı bir bakış açısına sahip olmak zorunda.

Gelecekteki önemini vurguladı

1976'da Microsoft'u kurarken bilgisayarların günlük yaşamın bir parçası olacağına inanan az sayıdaki kişiden biri olan Gates, bugün aynı şekilde AI’ın gelecekteki önemine dikkat çekiyor. Yapay zekaya inancın giderek arttığını bunun da rekabet için sınırlı alan yarattığını söyleyen Gates, başarı için benzersiz bir yaklaşım ve deneyim sunmanın son derece önemli olduğunun altını çizdi.

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