Bill Gates, hayattaki en iyi tavsiyeyi Warren Buffet'tan aldığını söylüyor...

Bill Gates, geçen ay İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir röportaj için bir araya geldiğinde, ikili ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet robotu tarafından oluşturulan soruları yanıtladı.

CNBC'nin haberine göre Gates'e şimdiye kadar aldığı en iyi tavsiye ve bunun kendi hayatını nasıl etkilediği soruldu. Gates yanıt olarak, uzun süredir arkadaşı olan milyarder Warren Buffett'ın dostluk konusundaki sözlerini aktardı.

Gates, "Warren Buffett, arkadaşlarınızın sizin hakkınızda nasıl düşündüğünden ve bu arkadaşlıkların ne kadar güçlü olduğundan bahsetti" diyor.

Gates ve Buffett otuz yılı aşkın bir süredir arkadaş. Forbes'a göre 21 Mart itibarıyla Warren Buffet'ın net servet değeri 104.6 milyar dolar, Bill Gates'in serveti ise 107.1 milyar dolar.

Gates daha önce 92 yaşındaki Buffett'tan yatırımdan zaman yönetimine kadar öğrendiği dersleri anlatmıştı. Buffett'ın dostluk konusundaki tavsiyelerini sürekli olarak bu listenin en başına koyuyor.

Gates 2016'da yazdığı bir blog yazısında "Son 25 yılda Warren'dan pek çok şey öğrendim ama belki de en önemlisi arkadaşlığın ne demek olduğudur. Yoğun bir programa sahip olmasına rağmen Warren, tanıdığım çok az insanın yaptığı gibi dostlukları beslemek için hala zaman buluyor. Telefonu eline alıyor ve merhaba demek için arıyor. Okuduğu ve ilginç bulacağımı düşündüğü makaleleri düzenli olarak gönderiyor" diyor.



Buffett sık sık iyi arkadaşlar seçmenin ve kendinizin de iyi bir arkadaş olmasının öneminden bahseder. Gates'e göre etrafınızı kendinizden daha iyi insanlarla çevrelemek, onlardan bir şeyler öğrenebileceğiniz ve ilham alabileceğiniz anlamın geliyor. Gates "Bazı arkadaşlar içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarır ve bu nedenle bu arkadaşlıklara yatırım yapmak iyidir" diyor.

Araştırmalara göre, güçlü ve anlamlı arkadaşlıklar kariyer başarısı için oldukça önemli olabileceği gibi, özgüveni ve zihinsel dayanıklılığı da artırabilir. Mayo Clinic'e göre, hayat boyunca iyi arkadaşlıklar sürdürmek kişiyi daha mutlu ve daha az stresli yapar, sağlığı iyileştirir.

Buffett ise bir konuşmasında "Benim yaşıma geldiğinizde, hayattaki başarınızı gerçekten sizi sevmesini istediğiniz insanların kaçının sizi sevdiğiyle ölçeceksiniz" diyor.