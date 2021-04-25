Microsoft’un kurucusu Bill Gates, SkyNews’e konuştu, koronavirüs pandemisinin seyrine ilişkin yorumlarda bulundu. Bill Gates, dünyanın 2022 yılı sonunda ‘tamamen normale döneceği’ konusundaki görüşünü koruyor. Gates, bu konuda ise aşılara güveniyor.

Bill Gates’e göre gelecekteki salgınlara hazırlanmak en önemli öncelik olmalı, daha önce Ebola’da olduğu gibi salgın bitince unutulmamalı. Ancak Bill Gates, pandeminin küresel ekonomik ve insani bedelinin yıkıcı olması nedeniyle “bu neslin bu pandemiyi hatırlayacağına” inanıyor.

Gates, Birleşik Krallık yönetiminin, denizaşırı ülkelere yaptığı yardım bütçesini yıllık gayri safi milli hasılanın % 0,7’sinden %0,5’ine indirmesini ise eleştiriyor. Çünkü bu yardımlar çocuk felci gibi hastalıklarla mücadelede kritik önemde ve ne kadar erken eski haline getirilerse o kadar iyi olur.

Gates, 2022’nin sonunda dünyanın “tamamen normale döneceğinden” hâlâ emin olup olmadığı sorusuna ise “Evet, öyleyim” yanıtını verdi.

Gates, “Johnson & Johnson aşısının ne kadar yaygın olarak kullanılacağına dair hala bazı sorular var ama bu aşı kabul edilirse çok faydalı olur. Ancak ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı zengin ülkeler, bu yaz bile yüksek aşılama seviyelerine ulaşacak” diyor. Gates’e göre bu durum, zengin ülkelerin 2021 sonlarında ve 2022’de dünyanın geri kalanına da aşı üretme imkanını; aşıların gelişmekte olan ülkelere gitmesini sağlayacak. Gates, “Böylece bu hastalığı ortadan kaldırmış olmayacağız, ancak sonunda onu çok küçük sayılara indirebileceğiz” diyor.