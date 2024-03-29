Binance ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğini deprem bölgesine taşıdı

Teknolojide fırsat eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla yola çıkan kripto varlık platformu Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliklerini deprem bölgesine taşıdı. 26-27 Mart 2024 tarihleri arasında Hatay’da gerçekleşen Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitimlerine 80 genç kadın katıldı. Katılımcılar, program kapsamında finansal okuryazarlık, blok zinciri teknolojisi, yapay zeka, NFT, siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler aldı.

İLK MEZUNLARI OCAKTA VERDİ

2024 Ocak ayı itibariyle başlayan Binance Teknolojide Kadın Akademisi geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile ilk mezunlarını vermişti. Binance ve Wtech iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projenin, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atarken Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmada önemli bir kilometre taşı olması hedefleniyor.

Eğitim kapsamında düzenlenen sertifika ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise 6 Şubat felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin Binance için öncelikli bölgelerden biri haline geldiğini vurgularken, "Binance olarak, depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermek adına önemli adımlar attık" dedi.

Türkiye’nin, sadece yüzde 40'a yakın kripto benimseme oranıyla değil, aynı zamanda ülke genelinde hissedilen kripto ve yeni teknolojiler için duyulan heyecanla da dünya genelinde en etkileyici merkezlerden biri konumunda olduğunu vurgulayan Dönmez, “Kripto sektöründe geçtiğimiz yıllarda cinsiyet eşitliği bakımından küresel olarak olumlu bir trend görülmesine rağmen, hem teknoloji hem de kripto alanlarında ne yazık ki hala bir eşitsizlik söz konusu. Binance TR olarak, sektörün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstlendik ve hem şirketimizde hem de tüm sektörde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmeye kararlıyız. Eğitim, Binance olarak finansal özgürlüğü artırma ve sektörümüzde cinsiyet eşitliğini sağlama misyonumuzun en önemli unsurlarından biridir. Kuruluşumuzdan bu yana, Binance Akademisi ve Binance Charity aracılığıyla binlerce bireye ücretsiz eğitim imkanı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz” dedi. Şirket, bu eğitimleri farklı şehirlerde de devam ettirmeyi hedefliyor.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Binance Teknolojide Kadın Akademisi’nin paydaşlarından Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney program hakkında şunları belirtti: “Teknolojide Kadın Derneği olarak en büyük amacımız teknolojide alanında uzman, yetkin insan kaynağı yetiştirmek, motivasyonu düşük ve sayıca az kadınların sayısını artırarak istihdama, üretim süreçlerine ve girişime katılmasını sağlamak adına odaklı çalışmalar yapmaktı. Binance iş birliği ile kurduğumuz Binance Teknolojide Kadın Akademisi’nde özellikle kadınların Web3, blockchain, kripto, yapay zeka ve veri alanında güçlenmelerini sağlamak üzere güçlü bir program oluşturduk. Dernek olarak hepimizi derin yasa boğan deprem felaketinden sonra Hatay’da çok güçlü ve odaklı bir şekilde afetle mücadele çalışmaları yürütmüştük. Bu nedenle Akademi’nin ilk 50 mezununa sertifikalarını verdikten, onları istihdama hazırladıktan sonra yönümüzü deprem bölgesine çevirdik ve Hatay’da 80 üniversite öğrencisi genç kızımıza bu programı sunduk. Ne mutlu ki programa olan ilgi çok yüksek oldu” diye konuştu.

5 YILDA 5 BİN KADINA ULAŞILACAK

Kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blokchain Week'te ilk kez duyurulan programın pilot eğitimlerini gerçekleştirerek geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile 50 katılımcı kadına sertifikalarını takdim ettiklerini ve 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedeflediklerini belirten Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "Türkiye'de de ekosistemi büyütmek için çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gençleri ve kadınları bu ekosisteme dahil etmek bizim için çok önemli. Kadınların finansal özgürlük yolunda yeni fırsat alanlarını değerlendirmelerini ve bu alanlarda gelişimlerini destekliyoruz” dedi.