Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alıyor. Şimdi gözler, Elon Musk’ın satıştan sonra yapacağı değişikliklerde.

Musk, daha önce twitter’daki spam botlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Çünkü spam botları sayesinde twitter’da istenen gündem algoritmaya sokulabiliyor. Musk, daha önce spam sorununu sinir bozucu olarak nitelendirmiş, “Bu daha ne kadar devam etmeli?” diye sormuştu. Musk özellikle de kripto para birimlerinin pompalanmasında kullanılan spam botlarından rahatsızdı.

Musk, bir konuşmasında “En önemli önceliğim spam ve dolandırıcılık botlarını, Twitter’daki bot ordularını ortadan kaldırmak” demişti.

Blockchain devi Binance da satış haberinin ardından 8,4 milyon Twitter takipçisine satışla ilgili düşüncelerini sordu. Şirket ayrıca “Birinci gün spam robotlarından kurtulalım lütfen” diye tweet attı.

Twitter kullanıcıları, Musk’ın yenmek istediğini söylediği spam botlarından uzun süredir şikayetçi