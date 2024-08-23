Bir araştırmaya göre bu diyet Covid riskini azaltabilir

Endonezya'daki bir araştırma ekibi çalışmasında Akdeniz diyetini uygulamanın Covid-19'a yakalanma riskini azaltabileceğini söylüyor. CNN'de yer alan araştırmaya göre Kuzey Sumatra Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Andre Siahaan, “COVID-19'u (vücuttaki) inflamasyonla yoğun bir şekilde ilişkilendiren çok sayıda çalışma yapıldı, Akdeniz diyeti ise uzun zamandır anti-enflamatuar özellikleriyle biliniyor. Çalışmamızda hipotezimiz doğrultusunda bu ikisi arasındaki bağlantıyı daha da güçlendiren bir bağlantı rapor ettik" diyor.

Ekip, enfeksiyon riskinin ve şiddetinin Akdeniz diyeti ile hafifletilip hafifletilemeyeceğini araştırmak için, beş ülkede toplam 55.400'den fazla katılımcının yer aldığı ve 2020 ile 2023 yılları arasında yayınlanan altı çalışmayı gözden geçirdi.

Üç çalışma Akdeniz diyeti ile koronavirüs enfeksiyonu riskinin azalması arasında “anlamlı” bir ilişki bulurken, diğer iki çalışma anlamlı olmayan sonuçlar göstermiş. Bazı çalışmalarda daha fazla sebze, meyve, baklagil, kuruyemiş, balık ve tam tahıl tüketmek daha düşük şiddetli Covid-19 olasılığı ile ilişkilendirilmiş.

CNN'in haberine göre Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'ndeki Novo Nordisk Vakfı Temel Metabolik Araştırma Merkezi'nde doçent olan Dr. Jordi Merino, "Bu sonuçlar hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemede optimum beslenmenin önemini vurgulayabilir" dedi. Bununla birlikte Merino, incelemenin yalnızca ön bilgiler sağladığını, bu nedenle bulguların güvenilirliğini etkileyen önemli eksikliklerin akılda tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.