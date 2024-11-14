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Bir Avrupa şehri daha aşırı turizmle mücadele başlattı: Hedefte kilitli anahtar kutuları var

İtalya'nın tarihi kenti Floransa, aşırı turizmi azaltmak için adımlar atıyor. Ziyaretçi sayısındaki artışın sürdürülemez hale geldiği yönündeki şikayetler üzerine, kısa süreli kiralama yapan ev sahiplerinin kullandığı anahtar kutuları ve tur rehberlerinin hoparlörlerinin yasaklanması gibi önlemler alındı.

14 Kasım 2024 | 09:48
Bir Avrupa şehri daha aşırı turizmle mücadele başlattı: Hedefte kilitli anahtar kutuları var

Muhteşem Rönesans sanatı ve mimarisiyle Toskana'daki Floransa, uzun zamandır gezginler arasında popüler.

Ancak İtalya'daki ve diğer yerlerdeki birçok yer gibi, son yıllarda turist sayısında büyük bir artış görüldü ve bu da evlerin fiyatlarının artmasına neden oldu.

Bu hafta, dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 grubundan turizm bakanlarını ağırlamaya hazırlanan kentte, yetkililer Belediye Başkanı Sarah Funaro tarafından sunulan, sorunu çözmek için 10 maddelik bir planı onayladı.

TRT Haber'in CNN'den aktardığı habere göre hedefte, kısa süreli ev sahipleri tarafından misafirlerin giriş işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılan, şifreli kilitli anahtar kutuları var.

Bunlar, Botticelli, Michelangelo, Giotto ve Brunelleschi'nin şaheserleriyle ünlü, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki şehrin merkezinde sınırlı tutulacak.

Son zamanlarda bu kutular, öfkeli yerel halkın kutuları kırmızı X işaretiyle kapatmasıyla vandalizmin hedefi haline geldi.

Tur rehberlerinin, araç trafiğinin kısıtlı olduğu bölgelerde ziyaretçileri şehirde gezdirmek için giderek daha popüler hale gelen golf arabaları gibi araçlara sınırlamalar getirilecek. Kararname ayrıca tur rehberleri için amplifikatör ve hoparlör kullanımını da yasaklıyor.

Turist davranışlarına tepkiler artıyor

Floransa, 2024 yılının ilk dokuz ayında 7,8 milyon turist ağırladı. Bu tür önlemlerin, hem ziyaretçilere hem de Floransa sakinlerine daha sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla alındığı bildirildi.

Belediye, "Şehir, yalnızca beş kilometrekarelik bir alanda yoğunlaşan özel turist kullanımına yönelik faaliyetlerin ve araçların baskısını daha fazla kaldıramaz hale geldi" açıklamasını yaptı.

Floransa, son zamanlarda turistlerin uygunsuz davranışlarına da sahne oldu.

Diğer İtalya şehirleri de kısıtlamalar getiriyor

Floransa, aşırı turizmle mücadele eden İtalya’daki ilk şehir değil. Geçtiğimiz hafta, Pompeii antik kenti günlük ziyaretçi sayısını 20 binle sınırlayacağını ve kişiye özel biletler uygulayacağını duyurdu.

Venedik de, 2025 yılında yoğun turizm dönemlerinde giriş ücreti alacağını açıkladı.

Roma’da ise, Trevi Çeşmesi'ne ziyaretçi erişimi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısıtlanacak.

İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanchè, bu hafta G7 zirvesini ağırlarken, aşırı turizm yerine ülkenin yılda 50 milyon daha fazla turist almayı hedeflemesi gerektiğini savundu.

Santanche, "Aşırı turizm terimiyle aynı fikirde değilim, ancak çok fazla insanın bulunduğu bölgeler olduğu doğru" dedi.

Ayrıca, "Esnafı ve tarihi merkezleri canlı tutmamız gerekirdi, belki de 'gel ve git' turizmini engelleyebilirdik" ifadelerini kullandı.

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