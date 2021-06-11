Ekonomist Dergisi editörü, gazeteci ve köşe yazarı Özlem Bay’ın ilk kitabı ‘İçimdeki Çocuktan Masallar’ okuyucularla buluştu. “Çocuklara okunan, anlatılan hikayeler onları hayal dünyasında sonsuz bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Bu yolculuk ileriki hayatlarının, en temel basamaklarını oluşturuyor. Çünkü hikayeler, çocuklara anlatılmak ve öğretilmek istenilen her şeyi dolaylı yoldan ifade etmenin en güzel yolu…”

Bu sözler, 20 yıllık gazeteci Özlem Bay’a ait. Pandemi şartlarında kızları Zeynep ve Nehir ile geçirdiği zamanlar, ona uzun süredir planladığı masal kitabını tamamlanması için yardımcı olmuş. Bu hafta raflarda yerini bulan ‘İçimdeki Çocuktan Masallar’, Bay’ın bugüne kadar gazete ve dergilerde kullandığı yaratıcı kalemiyle hayal gücünün birleşimi. Çocukların zihninde yeni dünyalar açmak amacıyla kaleme alınan kitap; yaşam, doğa, sevgi, mutluluk, arkadaşlık, dürüstlük gibi konuları ele alan 20 hikâyeden oluşuyor. Kahramaları bazen bir şişenin içinden çıkan haritanın peşinden gidiyor, bazen de pembe bir fil ile dostluk kuruyor. Çocuklar kadar büyüklerin de keyifle okuyacağı bu eser, Zencefil Kitap tarafından yayınlandı. Kitap, www.ceresdukkan.com’un yanı sıra tüm online kitap satış platformlarında ve kitapevlerinde satışta.

“Kızlarım olmasa bu kitap ortaya çıkmazdı”

Çocukların başarı, bilgi, sevme, sevilme, güven, yardım1laşma, övgü, grup aidiyeti gibi birçok duyguyu dinledikleri ve deneyimledikleri ‘İçimdeki Çocuktan Masallar’, yaşayabilecekleri sorunların çözümüne ilişkin ipuçları sunmayı da amaçlıyor. “Yazdığım hikayeleri ilk olarak küçük kızım Nehir’e okudum ve ondan aldığım geri dönüşlere göre yeniden şekillendirdim. Kitaptaki hikayelerin resimlemesini de 12 yaşındaki büyük kızım Zeynep üstlendi. Harika çizimleriyle hikayelere bir anlamda hayat verdi” diyen Özlem Bay, “Kızlarım olmasa ne bu kitap çıkardı ortaya ne de kitabın içeriği bu kadar içime sinerdi” diye ekliyor.

Kitapta, masalların pedegojik açıdan değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Seda Sunguroğlu ve Zeynep’in kara kalem resimlerini dijitale aktaran Yağmur Erçin’in de katkısı bulunuyor.