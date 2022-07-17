2022′de artan siber saldırılar, yüksek riskli bir internet ortamı yarattı. Ancak birçok insan için şifre alışkanlıklarını gözden geçirmiyor. Bir güvenlik uzmanı ise şifrelerle ilgili 6 hatayı listeliyor.

Şifreleri güvende tutmak için ne yapmalı? Siber güvenlik danışmanı John Shier, CNBC için kaleme aldığı makalede, “Bir siber güvenlik danışmanı olarak, birden fazla web sitesine giriş yapmak için aynı parolayı kullanmak gibi basit bir hata yaptıkları için kişisel bilgilerinin çalındığına dair sürekli hikayeler duyuyorum. 20 yıl boyunca çevrimiçi suç davranışları, taktikler, teknikler ve prosedürler üzerinde çalıştıktan sonra, bilgisayar korsanlarının, insanların şu altı şifre hatasını yapmasına bayıldığını gördüm” diyor. Ona göre en büyük 6 şifre hatası şöyle:

ŞİFRE ALIRKEN EN SIK YAPILAN 6 HATA