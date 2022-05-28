ENDEKS TOPARLAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.40 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 16.24 ile Arçelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.35 ve yüzde 5.11 ile Nurol GMYO ve Kızılbük GYO hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 19.03 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 14.93 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.39 yükselişle 2,451 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 151 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 35.71 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.69 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.40 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 2,429 ve 2,408 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,464 ve 2,477 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.36 baz puan azalarak yüzde 35.16 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 26.84 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.40

Satım aralığı: 8.45-8.45

Yabancı Payı (%) : 44.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

82.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 80.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 81.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 83.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 80.00-78.50

Satım aralığı: 83.00-83.00

Yabancı Payı (%) : 50.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.62 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.53 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.94 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.60-3.56

Satım aralığı: 3.94-4.06

Yabancı Payı (%) : 20.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.70-13.60

Satım aralığı: 14.10-14.40

Yabancı Payı (%) : 58.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

ENKA İNŞAAT

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.40-15.30

Satım aralığı: 15.60-15.80

Yabancı Payı (%) : 50.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

İZLENMELİ

30.6 – 32.68 aralığında hareket eden hisse 32.42 seviyesinin altında kapanışlarda 31.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.25-30.75

Satım aralığı: 33.25-33.25

Yabancı Payı (%) : 27.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.16.74 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.80-13.40

Satım aralığı: 15.10-16.10

Yabancı Payı (%) : 6.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.87 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

19.04-21.4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.5 seviyesinin altında kapanışlarda 20.10 seviyesine gerileyebilir. 20.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.10-19.30

Satım aralığı: 20.80-22.10

Yabancı Payı (%) : 5.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.46 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 6.4 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.35 seviyesinde bulunurken direnç 7.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.35-5.20

Satım aralığı: 7.43-8.45

Yabancı Payı (%) : 0.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 40.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 45.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 50.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 42.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.50-39.50

Satım aralığı: 50.50-51.00

Yabancı Payı (%) : 11.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

OTOKAR

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 395.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 420.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 457.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 397.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 397.50-390.00

Satım aralığı: 457.50-490.00

Yabancı Payı (%) : 12.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

SASA POLYESTER

İZLENMELİ

30.54 – 32.6 aralığında hareket eden hisse 32.46 seviyesinin altında kapanışlarda 31.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 34.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.25-31.00

Satım aralığı: 34.25-35.00

Yabancı Payı (%) : 2.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 18.92 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 21.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.20-17.10

Satım aralığı: 21.80-23.40

Yabancı Payı (%) : 24.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇTE ZORLANDI

12.34-13.04 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.87 seviyesinin altında kapanışlarda 12.50 seviyesine gerileyebilir. 13.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.50-12.20

Satım aralığı: 13.10-13.10

Yabancı Payı (%) : 35.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

YÜKSELİŞTE

2.04 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 2.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.23 seviyesine yönelebilir. 2.04 seviyesinin altına sarkmalarda ise 1.88 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.88-1.71

Satım aralığı: 2.23-2.24

Yabancı Payı (%) : 11.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.

TÜRK TRAKTÖR

DİRENÇTE ZORLANDI

222-234.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 230.4 seviyesinin altında kapanışlarda 227.00 seviyesine gerileyebilir. 243.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 243.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 227.00-226.00

Satım aralığı: 232.00-233.00

Yabancı Payı (%) : 32.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 4.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.56-4.42

Satım aralığı: 4.90-4.94

Yabancı Payı (%) : 0.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.