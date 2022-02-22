BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizine yönelik ABD’nin New York kentinde dün gece acil olarak toplandı

ABD VE İNGİLTERE’DEN SERT ELEŞTİRİLER

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna’nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya’nın doğu Ukrayna bölgesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk’ı tanıyacağı açıklamasına sert eleştiriler yöneltti.

ABD Büyükelçisi, gelişmelere karşı kimsenin kenarda durmaması gerektiğini belirterek, “Dahası, Başkan Putin’in bu hamlesi, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratma girişiminin açıkça temelidir. Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek.” diye konuştu.

“Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor”

Putin’in Rus imparatorluğu topraklarına geri dönmeye çalıştığına işaret eden Thomas Greenfield, “Putin, dünyanın zaman yolculuğu yaparak geri gitmesini istiyor. 1919’da değiliz, 2022’deyiz. BM, yeniden sömürgeleştirme değil, dekolonizasyon ilkesi üzerine kuruldu.” sözlerini paylaştı.

Thomas Greenfield, Rusya’nın eylemlerinin sonuçlarının korkunç olacağı uyarısında bulunarak, işgalin devam etmesi halinde yıkıcı can kayıplarının yanı sıra Avrupa’nın milyonlarca yerinden edilmiş insan ile mülteci krizi yaşayacağı uyarısında bulundu.

“Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor, kararlılığımızı test ediyor.” diyen Thomas Greenfield, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da “Güvenlik konseyi, Rusya’nın savaş başlatmaması, diplomasiye yönelmesi konusunda ortak mesajı verdi.” değerlendirmesini yaptı.

“Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi”

Güvenlik Konseyi’nde söz alan BM’nin İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da Rusya’nın Ukrayna hamlesini kınayarak, bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtti.

Woodward, İngiltere’nin Rusya’ya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceğini duyurarak, “Eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır.” dedi.

“Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya’yı geri adım atmaya çağırıyoruz.” diyen İngiltere Büyükelçisi, Güvenlik Konseyinin Rusya’yı gerginliği azaltmaya, saldırganlığını kınamaya ve BM Şartı’na saygı duymaya çağırma sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

RUS TEMSİLCİ NELER SÖYLEDİ?

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna’ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev’i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.

Nebenzya, Moskova’nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk’ı kapsayan bölgeye atıfla “Donbas’ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını” söyledi.

ÇİN’İN TAVRI NE OLDU?

BBC’nin aktardığı habere göre Çin’in BM Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi görüşmelerinde Ukrayna konusunda tüm tarafların itidalli davranması ve olayları tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi, Çin’in diplomatik çözüm adına her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Reuters haber ajansı da, üst düzey bir ABD’li yetkilinin daha önce “Tanklar hareket edene kadar diplomasiyi sürdürmeye devam edeceğiz” dediğini aktardı.

UKRAYNA TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMALARI

Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev’in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.

Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, “Rusya’nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz.” diye konuştu.

RUSYA’YI VİRÜSE BENZETTİ

Konuşmasında Rusya’yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, “Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz.” ifadelerini paylaştı.