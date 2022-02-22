Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin, Kremlin Sarayı’nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.
ANLAŞMANIN MADDELERİNDE NELER VAR?
Törende Rusya ile Lugansk ve Donetsk ile ‘iş birliği’ anlaşamları imzaladı. TRT’nin haberine göre anlaşmadaki bazı maddeler şöyle:
- Sözleşmenin 5’inci maddesinde her iki tarafına da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.
- Kremlin, askeri işbirliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.
- 6. madde, bölgelerinin birbirlerine karşı saldırı başlatmasını engelliyor.
- Madde 11, vatandaşların akit taraflar arasında serbest dolaşımını öngörüyor ve hem Rusya’yı hem de sözde cumhuriyetleri “üçüncü ülke vatandaşlarının topraklarına giriş ve çıkış rejimini düzenlemek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi önlemi geliştirmek ve uygulamakla” yükümlü kılıyor.
- 13. madde sözleşme taraflarını, “ulusal azınlıkların kendi topraklarındaki etnik, dilsel, kültürel ve dini kimliklerini korumak ve bu kimlikleri korumak ve geliştirmek için koşullar yaratmakla” ve bireysel ve toplu azınlık haklarını “herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan” güvence altına almakla yükümlü kılıyor.
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