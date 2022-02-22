Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin, Kremlin Sarayı’nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulundu.

ANLAŞMANIN MADDELERİNDE NELER VAR?

Törende Rusya ile Lugansk ve Donetsk ile ‘iş birliği’ anlaşamları imzaladı. TRT’nin haberine göre anlaşmadaki bazı maddeler şöyle: