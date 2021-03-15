Avrupa ve Amerika, 2025-2030 arasındaki dönemde dizel ve benzin motorlu yeni otomobil üretimini tamamen sonlandırarak otomotiv sektörünü elektrikli motorlara yönlendirecek. Elektrikli motorlar konusunda en ileri teknolojilere sahip olan BMW de tamamen elektrik motoruyla çalışan yeni modeli Yeni BMW iX3’ü tanıttı.

Elektrikli otomobiller, uzun yıllar süren alt yapı hazırlıklarının ardından artık dünya çapında büyük ilgi görüyor. Tek şarjla yüzlerce kilometre mesafe kat eden elektrikli otomobiller yaygın şekilde bulunan şarj istasyonları sayesinde de şarj sorunu yaşamadan şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda hem konforlu hem de ekonomik ulaşım seçeneği sunuyor. Son derece sessiz çalışan elektrik motorları sürücüye büyük bir sürüş konforu sağlarken, tamamen emisyonsuz bir sürüş keyfi sundukları için de otomobillerin karbon ayak izlerini sıfırlıyor.

Elektrikli otomobiller artık ülkemizde de talep görüyor ve yüksek teknolojileri, düşük yakıt maliyetleri ve sundukları yüksek konfor nedeniyle üst segment otomobil kullanıcıları arasında yoğun şekilde tercih ediliyorlar.

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli SAV otomobili Yeni BMW iX3’ü Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SAV terimi ise, SUV’dan sonra karşımıza çıkan yeni bir kavram. Sport Activity Vehicle (Spor Aktivite Aracı) olarak tanımlanan SAV’lar hem off-road kapasitesine sahipken hem de bir spor otomobilin konforuna ve atikliğine sahip araçlar olarak, oldukça üst seviye bir sürüş deneyimi sunuyor.

Peki tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 hangi özelliklere sahip?

BMW’nin, yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki ilk SAV modeli olan Yeni BMW iX3, 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Standart donanımda bile üst segment özellikler

Yeni BMW iX3 zengin standart donanımlarıyla rakiplerinden ayrışıyor. Adaptif LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı Plus, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Sade ve şık ama çok fonksiyonlu tasarım

Yeni BMW iX3’ün sade ve güçlü çizgileri otomobilin modern görünümüne katkıda bulunurken, BMW i detayları ise markanın tamamen elektrikli ilk SAV’ı olmasının ayrıcalığını vurguluyor. BMW i’ye özel Böbrek Izgaraları’nın kafese benzer yapısı ve yatay olarak düzenlenen parçaları, etkileyici bir ön tasarım ortaya çıkarıyor. Ayrıca, 20 inçlik aerodinamik jantlar, BMW i’nin ikonik mavi rengindeki difüzör ve diğer ek parçalar ise özel tasarım dilinin tutarlı bir şekilde arka bölüme de aktarılmasına olanak sağlıyor.

Kabindeki BMW i kapı eşik kaplamaları gibi bağımsız detaylar ve standart olarak sunulan ön ayarlı BMW i mavi ortam aydınlatması, Yeni BMW iX3’e modern ve şık bir atmosfer oluşturuyor. Konsolun merkezinde yer alan BMW iX3 ambleminin yanı sıra, kontrol ekranındaki göstergeler ve kadranlar, modelin özel ve benzersiz görünümüne vurgu yapıyor.

40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3’ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığındaysa 1.560 litreye kadar çıkıyor.

BMW kullanıcılarına “Seçim Gücü” sunuyor

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyen BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Çok yönlülüğü ve sağlamlığını, emisyon içermeyen tamamen elektrikli sürüş keyfiyle birleştiren Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliğini de taşıyor. Dünya çapında kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam eden BMW, “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı yaklaşımla küresel CO2 emisyonunu azaltma yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Yeni BMW iX3 ön siparişe açıldı

Yüksek performans ile verimliliği bir arada sunan Yeni BMW iX3, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları, bmw.com.tr ve bmwnibul.bmw.com.tr üzerinden ön sipariş edilebiliyor. Ayrıca, Yeni BMW iX3 sahibi olacak BMW tutkunları diledikleri lokasyona kurulabilecek ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i Wallbox fırsatından da yararlanabiliyor.

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