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BofA, Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi

Bank of America (BofA), Türk bankalarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı. Analizde Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini belirtti, bu dört banka için 'Al' tavsiyesi verdi.

21 Ekim 2024 | 10:51
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 10:52
BofA, Türk bankaları için hedef fiyatlarını güncelledi

David Taranto ve Zümrüt İmamoğlu imzalı 21 Ekim tarihli analizde makro ihtiyati önlemlerin önceki beklentilere göre daha geniş ve kalıcı olması nedeniyle Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmanın hareketli bir hedef olduğu belirtildi.

Analizde faiz indirimlerinin bankalar için uzun süredir devam eden gelir problemi için bir çözüm olabileceği vurgulandı. Banka analistleri yaklaşan varlık kalitesi döngüsünü de yönetilebilir düzeyde gördüklerini belirtti.

4 banka için 'Al' tavsiyesi 

BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti. BofA dört banka için de 'Al' tavsiyesi verdi. Banka analistleri kamu bankalarında yeniden değerlendirme için ise sınırlı bir alan olduğuna dikkat çekti.

Banka analizinde Türk bankaları için hedef fiyatlar şöyle sıralandı:

 

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