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Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,22 kazançla tamamladı. Haftanın en çok yükselen, en çok değer kaybeden ve en değerli şirketleri şöyle...

21 Eylül 2024 | 11:09
Son Güncellenme: 21 Eylül 2024 | 12:06
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,22 değer kazanarak 9.900,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.567,10 ve en yüksek 10.008,72 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,35 değer kazanarak 11.283,77 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,94 yükselişle 9.691,97 puan, Sanayi Endeksi 0,96 artışla 13.248,15 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 12.952,71 puan oldu. İşte BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket:

 

 

1 En çok artanlar

En çok artanlar Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,53 ile Koza Anadolu Metal Madencilik oldu. Koza Anadolu Metal Madenciliği yüzde 11,40 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 10,73 ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi izledi.

2 En çok azalanlar

En çok azalanlar Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,48 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 12,52 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 5,04 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama olarak sıralandı.

3 En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 500 milyar 640 milyon lirayla Garanti BBVA, 470 milyar 916 milyon lirayla Koç Holding ve 413 milyar 310 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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