Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter’dan paylaştığı mesajında 7 ilin ismini verdi; söz konusu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü belirtti. Bakan Fahrettin Koca, maskenin öneminin arttığını vurguladı.

Koca twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım”