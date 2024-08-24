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Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,57 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok değer kaybı Anadolu Efes'te yaşandı, en çok yükselen hisse ise Koza Altın oldu.

24 Ağustos 2024 | 12:14
Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (19-23 Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.

1 ENDEKSLERDE SON DURUM

ENDEKSLERDE SON DURUM Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 10.820,52 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,85 azalışla 9.499,61 puan, Sanayi Endeksi 2,01 kayıpla 13.174,18 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 4,69 değer kaybıyla 12.850,99 puan oldu.

2 KOZA ALTIN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

KOZA ALTIN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,65 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini, yüzde 13,13 ile Petkim AŞ, yüzde 5,47 ile Yapı ve Kredi Bankası izledi.

3 EN ÇOK KAYIP YAŞANAN 3 HİSSE

EN ÇOK KAYIP YAŞANAN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,68 ile Anadolu Efes, yüzde 10,61 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 9,73 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ olarak sıralandı.

4 EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 469 milyar 648,3 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 407 milyar 100 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
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Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak
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