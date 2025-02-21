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Bu yavrular için 6 ay sıra bekleniyor

Bursa’da TİGEM’e ait tesiste yetiştirilen kangal ve akbaş yavrularına talep büyük. Şu anda 160’a yakın kişinin beklemede olduğu tesiste teslim süresi 6-7 ayı bulabiliyor.

21 Şubat 2025 | 12:34
Bu yavrular için 6 ay sıra bekleniyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait tesiste bu yıl 250 safkan kangal ve akbaş ırkı çoban köpeğinin doğması bekleniyor.

 

1 SAFKAN KÖPEKLER

SAFKAN KÖPEKLER Türk çoban köpeklerinin Anadolu'ya özgü safkan gen kaynaklarının özel koruma altında tutulduğu tesislerde, bu ırkların yozlaşmadan gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanıyor.

2 SOY KÜTÜĞÜ SİSİTEMİYLE KAYDA ALINIYOR

SOY KÜTÜĞÜ SİSİTEMİYLE KAYDA ALINIYOR Karacabey'de 1997 yılından itibaren üretimi ve satışı gerçekleştirilen köpekler, yakın akrabalığı önlemek için soy kütüğü sistemiyle kayıt altına alınıyor. Safkan yetiştirilen kangal ve akbaşların yavrularına sahip olmak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.

3 220 KÖPEK KAPASİTELİ

220 KÖPEK KAPASİTELİ Köpekçilik Ünitesi'nde görevli hayvan besleme teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, 220 köpek kapasiteli tesiste çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

4 250 YAVRUNUN DOĞMASI BEKLENİYOR

250 YAVRUNUN DOĞMASI BEKLENİYOR Geçen yıl yavru doğumlarında hedeflerini tutturduklarını ve bu yıl da 250 yavru beklediklerini belirten Karaoğlan, hassasiyetle süreci takip ettiklerini dile getirdi.

5 ‘160 KİŞİ SIRADA BEKLİYOR’

‘160 KİŞİ SIRADA BEKLİYOR’ Karaoğlan, kangal ve akbaş yavrularının satışlara yoğun talep olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Yoğun talepten dolayı şu anda 160'a yakın bekleyen var.

6 ‘6-7 AYDA TESLİM EDİYORUZ’

‘6-7 AYDA TESLİM EDİYORUZ’ “Biri sıraya girdiği zaman 6-7 ayda teslim edebiliyoruz. Köpeklerin hepsi safkan olduğu için bizi tercih ediyorlar. Bizim çalışmalarımız hep bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, ırk özelliklerini yazan kişilerle oluyor."

7 ‘KORUMA AMAÇLI ALINIYOR’

‘KORUMA AMAÇLI ALINIYOR’ Karaoğlan, tesiste 97 kangal ve 96 safkan akbaş olmak üzere toplam 193 baş köpeğin bulunduğunu ve bakımlarını titizlikte yürüttüklerini ifade etti.

8 3 AYLIK OLMASI GEREKİYOR

3 AYLIK OLMASI GEREKİYOR Satışların köpekler 3 aylık olmadan gerçekleşmediğini anlatan Karaoğlan, şöyle konuştu: "Sattığımız kişilere gereken önerilerde bulunuyoruz.”

9 ‘ZEKİ VE SADIK KÖPEKLER’

‘ZEKİ VE SADIK KÖPEKLER’ Kangal ve akbaş, dünyanın en zeki, en sadık köpekleridir. Birinci derece görevleri sürülerdeki koyun, keçi ve sığırlara çoban köpeği görevi görmek.”

10 ‘KURTLARLA MÜCADELE EDİYORLAR’

‘KURTLARLA MÜCADELE EDİYORLAR’ Bunlar kurtlara, domuzlara ve çakallara karşı en iyi mücadele eden köpekler. Yine bekçi özellikleri yüksek olduğu için koruma amaçlı alınıyor. Alanlar sanki o aileden biriymiş gibi baktıklarından dolayı köpeği safkan olarak çoğaltıyor.”

11 ‘AKBAŞLAR ÇOĞALMAYA BAŞLADI’

‘AKBAŞLAR ÇOĞALMAYA BAŞLADI’ “Bundan 20 sene önce akbaşlarımız azdı. Son 20 senedir akbaşlarımız, kangallar gibi Türkiye'de çoğalmaya başladı."
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