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Buffett'ın portföyündeki bu 5 Asya şirketi yükselişte

CNBC'nin haberine göre Berkshire Hathaway’in portföyündeki beş Asyalı şirket yükselişte; bunlardan biri 2024′te yüzde 30 yükseldi.

29 Ağustos 2024 | 17:03
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 17:17
Buffett'ın portföyündeki bu 5 Asya şirketi yükselişte

Haberde bahsedilen beş şirket Japonya'da sogo-shosha olarak adlandırılan en büyük 5 ticaret şirketi. Enerji ve metallerden gıda ve tekstile kadar birçok ürün grubunda faaliyet gösteriyorlar ve üreticilere de hizmet veriyorlar. Şirketler şöyle:

  1. Mitsubishi Corp. 
  2. Itochu Corp 
  3. Mitsui & Company 
  4. Marubeni Corp 
  5. Sumitomo Corp

Habere göre hisseleri 2024 yılında sırasıyla %33,3, %29,8, %14,6, %9 ve %10,9 oranında arttı.

Berkshire, 2008'de yaklaşık 230 milyon dolar karşılığında 225 milyon hisse satın alarak Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’ye ilk yatırım yapan şirketlerden biriydi. Ancak Berkshire BYD’deki hissesini azaltıyor ve şu anda %4,94′lük bir paya sahip.

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