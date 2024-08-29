Buffett'ın şirketi 1 trilyon dolar kulübünün yeni üyesi

Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, dün kapanışta 1 trilyon dolarlık piyasa değerini geçti. Şirketin A sınıfı hisseleri günü yüzde 0.8 artışla 696 bin 502 dolardan tamamlarken, B sınıfı hisseleri yüzde 0.9 artışla 464.59 dolardan kapandı.

Berkshire Hathaway 1 trilyon dolarlık değere ulaşmasıyla Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Tesla ve Saudi Aramco gibi teknoloji ve enerji devlerinin bulunduğu 'trilyon dolarlık şirketler' listesine girdi.

Elinde 300 milyar dolardan fazla nakit rezerv bulunduran Berkshire Hathaway'in 2024 performansı S&P 500'den yüzde 10 daha iyi. Sene başından beri yüzde 28 yükselen Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett'ın elindeki hisselerin değeri de 145 milyar dolara çıktı.