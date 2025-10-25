Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre resmen sona eriyor. Yenileme için son tarih, 31 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süre uzatımı yapılmayacağını kesin bir dille belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır."

Eski tip ehliyet sahiplerinin, hem cezai durumlarla karşılaşmamak hem de indirimli fiyatlardan faydalanmak için yenileme işlemlerini en geç 31 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.