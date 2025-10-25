Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? 2025 Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona geliniyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına, eski tip ehliyet sahiplerinin belirlenen son tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Güncel son tarih ve başvuru detayları için İçişleri Bakanlığı veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmî duyurularının takip edilmesi önemli.
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?
Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre resmen sona eriyor. Yenileme için son tarih, 31 Ekim 2025 olarak duyuruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada süre uzatımı yapılmayacağını kesin bir dille belirtti ve şu ifadelere yer verdi:
"Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır."
Eski tip ehliyet sahiplerinin, hem cezai durumlarla karşılaşmamak hem de indirimli fiyatlardan faydalanmak için yenileme işlemlerini en geç 31 Ekim 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.
EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Eski tip sürücü belgesini yeni tip ehliyetle yenilemek isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirebilir:
Randevu Alma Yöntemleri:
Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün mobil uygulamasını kullanarak,
Veya "nvi.gov.tr" adresi üzerinden internet yoluyla randevu almalıdır.
Başvuru Yeri: Randevu alındıktan sonra gerekli evraklar tamamlanarak Nüfus Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılır.
Yetkililer, indirimli fiyattan (15 TL) faydalanmak ve mağduriyet yaşamamak için son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2025'ten önce işlemlerin tamamlanması gerektiğini önemle belirtmektedir.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi dolmak üzereyken, ücret tarifesindeki büyük fark dikkat çekmektedir.
|İşlem Tarihi
|Ehliyet Yenileme Bedeli
|Durum
|31 Ekim 2025’e Kadar
|15 TL
|İndirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedeli'nden yararlanılır.
|31 Ekim 2025'ten Sonra
|7.438 TL’ye Kadar
|İndirimli bedeller sona erer ve ücret önemli ölçüde artar.
Ehliyetini zamanında yenileyenler büyük bir avantaj elde ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Süre uzatılmayacak" açıklamasının ardından, uzmanlar vatandaşların son haftaya kalmadan işlemlerini tamamlamaları gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Yenileme işlemini 31 Ekim 2025'ten sonra yapacak olanlar, 7 bin 438 TL'ye kadar çıkacak bir ücret ödemek zorunda kalacaktır.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurmadan önce hazırlamaları gereken gerekli evraklar ve işlem süreci aşağıdaki gibidir:
Eski Sürücü Belgesi: Sahip olunan eski tip sürücü belgesinin ibrazı.
Başvuru Ücreti Dekontu: 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olan 15 liralık yenileme başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.
Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış Sürücü Sağlık Raporu.
Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.
Adres Beyanı: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı olan açık adres bilgisi.
Yeni Belgenin Teslim Süreci
Başvuruda bulunan vatandaşların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla beyan edilen adrese teslim edilmektedir.
Bu teslimat süresi boyunca, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilmektedir.