Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse cezası nedir?

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman?

Ehliyet yenileme sürecinde sürenin uzatılmasına ilişkin resmî bir açıklamanın bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025'tir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirterek, eski tip ehliyet kullanan vatandaşları bu tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarmıştı. Bu tarihten sonra yenileme yapacaklar, yüksek harç bedelleri ödemek zorunda kalacak.