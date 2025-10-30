Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenilenmezse cezası nedir?

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme süreci tekrar gündemde yoğun bir şekilde yer alıyor. 2016 yılından önce alınan eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli kimlik kartlarıyla uyumlu hale getirilmesi için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı.
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Son gün ne zaman?
Ehliyet yenileme sürecinde sürenin uzatılmasına ilişkin resmî bir açıklamanın bulunmuyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yeni tip çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için belirlenen son tarih 31 Ekim 2025'tir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirterek, eski tip ehliyet kullanan vatandaşları bu tarihe kadar yenileme işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarmıştı. Bu tarihten sonra yenileme yapacaklar, yüksek harç bedelleri ödemek zorunda kalacak.
Ehliyet yenileme cezası ve maliyeti
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi dolduktan sonra karşılaşılacak maliyetler ve yasal sonuçlar şunlardır:
Son Tarih Öncesi Yenileme Maliyeti (31 Ekim 2025'e Kadar):
Yenileme ücreti sadece 15 TL'dir (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli).
Son Tarih Sonrası Yenileme Maliyeti (1 Kasım 2025 İtibarıyla):
Yenileme tarihini kaçırmanız durumunda, ödenecek tutar 2025 yılı için belirlenen yeni tip ehliyet harç bedeli üzerinden hesaplanacak ve bu tutar 7.437 TL'ye kadar (B sınıfı için) çıkacaktır.
Yasal Sonuçlar (Geçersiz Ehliyet):
31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip ehliyetiniz hukuken geçersiz hale gelecektir.
Bu ehliyeti kullanmaya devam etmeniz durumunda, trafik denetimlerinde ehliyetsiz araç kullanmaktan kaynaklanan, ehliyetinizin sınıfına göre değişen miktarlarda yüksek trafik cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ehliyet Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?
Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar için izlenmesi gereken adımlar ve yapılması gereken hazırlıklar detaylıca aşağıda listelenmiştir:
1. Randevu Alın
Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerine gitmeden önce mutlaka randevu almanız gerekmektedir.
Çevrim İçi: $randevu.nvi.gov.tr$ adresinden randevu alabilirsiniz.
Telefonla: ALO 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak randevu oluşturabilirsiniz.
Önemli Not: Randevusuz yapılan başvurular, randevulu başvurulardan sonra kabul edilmektedir. İşlemlerinizin aksamaması ve hızlı ilerlemesi için önceden randevu almak kritik öneme sahiptir.
2. Ehliyet Yenileme Ücretini Ödeyin
Yenileme işlemi için belirlenen ücreti, başvurudan önce anlaşmalı bankalara veya online bankacılık kanalları üzerinden yatırmanız gerekmektedir.
Eski Tip Ehliyetten Yeniye Geçiş Ücreti (31 Ekim 2025'e Kadar): Toplam 15 TL.
3. Sağlık Raporu Alın
Sürücü olmaya uygun olduğunuzu gösteren bir sürücü sağlık raporu almanız zorunludur. Bu raporu;
Aile hekiminizden,
Devlet hastanelerinden,
Yetkili özel sağlık kuruluşlarından temin edebilirsiniz.
4. Gerekli Belgeleri Hazırlayın
Başvurunuz sırasında yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu belgeler şunlardır:
Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı.
Mevcut (Eski) Ehliyet: Sahip olduğunuz eski tip sürücü belgesi.
Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.
Sağlık Raporu: Yetkili kuruluşlardan alınmış güncel sürücü sağlık raporu.
Ödeme Dekontu: Ehliyet yenileme ücretinin yatırıldığına dair dekont.
5. Nüfus Müdürlüğü'ne Başvuru Yapın
Tüm bu hazırlıkları tamamladıktan sonra, randevu gününüzde randevu aldığınız İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Teslimat Süreci: Başvurunuz onaylandıktan sonra, yeni ehliyetiniz birkaç gün içinde belirttiğiniz adrese kargo yoluyla gönderilecektir.
Geçici Belge: Yeni ehliyetiniz gelene kadar araç kullanabilmeniz için size geçici sürücü belgesi verilecektir.