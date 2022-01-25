Bukele, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Un pequeño resumen de nuestro viaje a Turquía. Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…
Un pequeño resumen de nuestro viaje a Turquía.
Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi…
Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı… 🇸🇻🇹🇷 pic.twitter.com/FJMe7pkvmH
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 25, 2022
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