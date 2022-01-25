El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçen haftaki Türkiye ziyaretine ilişkin bir videoyu yine Türkçe mesaj eşliğinde paylaştı.

Bukele, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Un pequeño resumen de nuestro viaje a Turquía. Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu’nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…