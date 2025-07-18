Bursa'da üretiliyor, 94 ülkeye ihraç ediliyor

Üretimde katkı maddesinin olmadığını dile getiren Şen, "Tamamen natürel olarak yüksek pişirim uygulayıp bu ürünleri sofralara gönderiyoruz." dedi.

Vardiya amiri Aysel İnan ise personelin kadın ağırlıklı olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kadın olduğumuz için daha iyi anlaşıyoruz, birbirimizle diyaloğumuz daha iyi. Kadınlar yapıları gereği el becerileri daha fazla olduğu için daha verimli ve istekli çalışıyorlar." diye konuştu.