Bursa'da üretiliyor, 94 ülkeye ihraç ediliyor

İlçede 2016 yılında faaliyetine başlayan fabrika, tarihin en eski el sanatlarından çömlekçiliği, gelişmiş teknolojiyle birleştirerek sofralarla buluşturuyor. Yüzde 87'si kadınlardan oluşan, 220 kişinin çalıştığı fabrikada topraktan yapılan 250 çeşit ürün, Bulgaristan'dan Danimarka'ya ABD'den Japonya'ya kadar 94 ülkeye ihraç ediliyor.
1 BİRÇOK SEKTÖR İÇİN ÜRETİM YAPILIYOR
Fabrikanın genel müdür yardımcısı Veysel Aydın, AA muhabirine, fabrikada kırmızı topraktan, birçok sektör için üretim yaptıklarını söyledi. Ham maddenin sadece toprak olduğunu vurgulayan Aydın, "Toprak ve suyu belirli bir süre karıştırdıktan sonra elekten geçirip havuza alıyoruz.
2 250 ÇEŞİT ÜRÜN ELDE EDİLİYOR
Havuzlardan pompalar yardımıyla preslere alarak çamur elde ediyoruz. Kullandığımız malzeme zaten doğrudan toprak. Ürünlerimiz yüzde 100 geri dönüşüm özellikli. Doğaya bir zararımız yok." diye konuştu. Aydın, fabrikada, 250 çeşit ürün elde ettiklerini dile getirdi.
Firmanın AR-GE bölümünde çalışan Beyza Şen Kuyumcu da topraktan üretilen ürünlerin doğallığına vurgu yaptı.
3 "KADIN OLDUĞUMUZ İÇİN DAHA İYİ ANLAŞIYORUZ"
Üretimde katkı maddesinin olmadığını dile getiren Şen, "Tamamen natürel olarak yüksek pişirim uygulayıp bu ürünleri sofralara gönderiyoruz." dedi.
Vardiya amiri Aysel İnan ise personelin kadın ağırlıklı olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kadın olduğumuz için daha iyi anlaşıyoruz, birbirimizle diyaloğumuz daha iyi. Kadınlar yapıları gereği el becerileri daha fazla olduğu için daha verimli ve istekli çalışıyorlar." diye konuştu.