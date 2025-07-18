Avrupa'da savunma bütçelerinin artması ona yaradı

Şirketin hisseleri, sonuçların ardından yüzde 14’ten fazla değer kazandı.

Saab’ın ikinci çeyrek faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 1,98 milyar İsveç kronuna (yaklaşık 200 milyon dolar) ulaştı. Beklentiler 1,71 milyar kronluk bir faaliyet karı geleceği yönündeydi.

CNBC'nin haberine göre şirketin çeyreklik satışları da yıllık bazda yüzde 30 artış gösterdi.

Şirket, 2025 yılına ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Daha önce yüzde 12 ila 16 aralığında öngördüğü yıllık organik satış büyümesini yüzde 16 ila 20 aralığına çıkardı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Saab hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 131 oranında değer kazandı. Uzmanlara göre şirket, Avrupa genelinde savunma bütçelerinin artırılmasına yönelik eğilimden önemli ölçüde fayda sağladı.

Saab CEO’su Micael Johansson, CNBC’ye yaptığı açıklamada Avrupa’daki savunma faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğunu ve şirketin pazardaki talebi karşılayacak güçlü bir ürün portföyüne sahip olduğunu söyledi.