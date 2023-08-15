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Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Bütçe gelirleri temmuzda 504,4 milyar lira, giderleri 455,8 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 434,7 milyar lira açık verdi.

15 Ağustos 2023 | 12:45
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Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 504 milyar 413 milyon lira, giderleri 455 milyar 840 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 156,1 artarak 504 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 74,7 artışla 455 milyar 840 milyon liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,1 yükselerek 2 trilyon 384 milyar 763 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 96,8 artarak 2 trilyon 819 milyar 416 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 48 milyar 574 milyon lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 434 milyar 654 milyon lira açık verdi.

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