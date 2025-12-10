Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalmasına ilişkin başlayan soruşturma sürüyor. Aralarında firari Erdal T.'nin kaynanası, kayınbiraderi, kayınpederiyle, çalıntı altının alım ve satımına aracılık edenlerin de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye getirildi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memuru Erdal T.'nin 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı öğrenilmişti. Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediğinin Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Operasyon kapsamında; Erdal T.'nin eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adli emanet memuru Kemal D. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Adalet Bakanı Tunç: "Bütün adli emanetlerle ilgili süreci başlattık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise adli emanetlerle ilgili alınacak önlemlere ilişkin yaptığı açıklamasında, "Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı da Adalet Müfettişliği vasıtasıyla bütün adli emanetlerle ilgili süreci başlattık. Özellikle adli emanetlerle ilgili alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Bu konuda mevzuattan veya uygulamadan bir takım zafiyetler, eksiklikler varsa, süratle giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.