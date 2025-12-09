ARA
  • 47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var

47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 47 ilde 340 arsayı satıyor.


Son Güncellenme:
47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var

Emlak müzayedenin sitesinde yer alan bilgilere göre arsalar için yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede 11 ve 12 Aralık'ta İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde (Macunköy Yenimahalle) düzenlenecek. Detaylı bilgiye Emlak Müzaye'denin sitesinden ulaşılabiliyor.

47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var-1

İşte İstanbuL, İzmir ve Ankara'nın da aralarındığı bulunduğu 47 ilde müzayede ile satışa çıkacak BAZI arsalar:

1 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KIZILPINAR'DA 2.925,50 M² KONUT ALANI, KISMEN YOL ALANI

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KIZILPINAR'DA 2.925,50 M² KONUT ALANI, KISMEN YOL ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺11.750.000,00

2 KIRKLARELİ MERKEZ KAPAKLI'DA 3.382,50 M² KÖY YERLEŞİK ALANI

KIRKLARELİ MERKEZ KAPAKLI'DA 3.382,50 M² KÖY YERLEŞİK ALANI

Muhammen Bedel

₺7.050.000,00

3 KIRKLARELİ MERKEZ KARACAİBRAHİM'DE 141.941,73 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI

KIRKLARELİ MERKEZ KARACAİBRAHİM'DE 141.941,73 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI

Muhammen Bedel

₺18.500.000,00

4 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

Muhammen Bedel

₺2.250.000,00

5 İSTANBUL ARNAVUTKÖY HARAÇÇI'DA 494,92 M² KONUT ALANI

İSTANBUL ARNAVUTKÖY HARAÇÇI'DA 494,92 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺12.400.000,00

6 İSTANBUL BEYKOZ ÇAYAĞZI(RİVA)'DA 20.494,61 M² KISMEN G1 GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI,KISMEN REKREATİF ALAN + YOL + PLANSIZ ALAN

İSTANBUL BEYKOZ ÇAYAĞZI(RİVA)'DA 20.494,61 M² KISMEN G1 GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI,KISMEN REKREATİF ALAN + YOL + PLANSIZ ALAN

Muhammen Bedel

₺92.250.000,00

7 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ÖMERLİ'DE 4.241,85 M² TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

İSTANBUL ÇEKMEKÖY ÖMERLİ'DE 4.241,85 M² TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN

Muhammen Bedel

₺26.750.000,00

8 İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+ KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL

İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+ KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL

Muhammen Bedel

₺19.800.000,00

9 İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 4.815,00 M² TURİZM ALANI + YOL ALANI

İSTANBUL ŞİLE BALİBEY'DE 4.815,00 M² TURİZM ALANI + YOL ALANI

Muhammen Bedel

₺115.000.000,00

10 KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI +TİCARET ALANI + PARK ALANI + YOL

KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI +TİCARET ALANI + PARK ALANI + YOL

Muhammen Bedel

₺88.500.000,00

11 SAKARYA ADAPAZARI PABUÇÇULAR'DA 960,91 M² KONUT ALANI

SAKARYA ADAPAZARI PABUÇÇULAR'DA 960,91 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺20.350.000,00

12 BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL

BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL

Muhammen Bedel

₺175.500.000,00

13 BALIKESİR GÖNEN SARIKÖY'DE 308,92 M² KONUT ALANI

BALIKESİR GÖNEN SARIKÖY'DE 308,92 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺510.000,00

14 İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

İZMİR BUCA DUMLUPINAR'DA 277,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺11.400.000,00

15 İZMİR ÇEŞME REİSDERE'DE 1.708,00 M² KISMEN KONUT ALANI, KISMEN YOL

İZMİR ÇEŞME REİSDERE'DE 1.708,00 M² KISMEN KONUT ALANI, KISMEN YOL

Muhammen Bedel

₺27.350.000,00

16 ÇANAKKALE AYVACIK TUZLA'DA 1.116,95 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ NİP'DE KISMEN KÖY YERLEŞİK ALANI+TERMAL TURİZM ALANI

ÇANAKKALE AYVACIK TUZLA'DA 1.116,95 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ NİP'DE KISMEN KÖY YERLEŞİK ALANI+TERMAL TURİZM ALANI

Muhammen Bedel

₺2.800.000,00

17 AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

Muhammen Bedel

₺11.800.000,00

18 ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 1.429,75 M² KONUT ALANI

ANTALYA ALANYA DEMİRTAŞ'TA 1.429,75 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺21.800.000,00

19 MUĞLA BODRUM İSLAMHANELERİ'DE 7.053,10 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE ZEYTİNLİK ALANI

MUĞLA BODRUM İSLAMHANELERİ'DE 7.053,10 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE ZEYTİNLİK ALANI

Muhammen Bedel

₺28.250.000,00

20 MUĞLA BODRUM MAZI'DA 3.376,67 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

MUĞLA BODRUM MAZI'DA 3.376,67 M² 1/100.000 ÇDP'DE TARIM ALANI

Muhammen Bedel

₺13.350.000,00

21 MUĞLA MARMARİS TAŞLICA'DA 1.091,41 M² ÇDP'DE KIRSAL YERLEŞİK ALANI

MUĞLA MARMARİS TAŞLICA'DA 1.091,41 M² ÇDP'DE KIRSAL YERLEŞİK ALANI

Muhammen Bedel

₺3.400.000,00

22 MUĞLA ULA AKYAKA'DA 943,52 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP KENTSEL YERLEŞİK ALAN

MUĞLA ULA AKYAKA'DA 943,52 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP KENTSEL YERLEŞİK ALAN

Muhammen Bedel

₺40.600.000,00

23 AFYONKARAHİSAR MERKEZ DÖRTYOL'DA 496,51 M² TİCARET + KONUT ALANI

AFYONKARAHİSAR MERKEZ DÖRTYOL'DA 496,51 M² TİCARET + KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺12.950.000,00

24 MERSİN ERDEMLİ TIRTAR'DA 1.771,38 M² KONUT ALANI

MERSİN ERDEMLİ TIRTAR'DA 1.771,38 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺17.750.000,00

25 AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

AYDIN DİDİM CUMHURİYET'TE 692,22 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

Muhammen Bedel

₺11.800.000,00

26 ANTALYA DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLI'DA 640,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA DÖŞEMEALTI ÇIPLAKLI'DA 640,00 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺7.650.000,00

27 MUŞ MERKEZ MURATPAŞA'DA 682,59 M² KONUT ALANI

MUŞ MERKEZ MURATPAŞA'DA 682,59 M² KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺2.050.000,00

28 ANKARA ÇUBUK SÜNLÜ'DE 418,11 M² 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP'DE GELİŞME KONUT ALANI

ANKARA ÇUBUK SÜNLÜ'DE 418,11 M² 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP'DE GELİŞME KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺525.000,00

29 DÜZCE MERKEZ CAMİKEBİR'DE 16.144,02 M² TİCARET+KONUT ALANI

DÜZCE MERKEZ CAMİKEBİR'DE 16.144,02 M² TİCARET+KONUT ALANI

Muhammen Bedel

₺646.000.000,00
