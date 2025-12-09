47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var

Emlak müzayedenin sitesinde yer alan bilgilere göre arsalar için yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede 11 ve 12 Aralık'ta İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde (Macunköy Yenimahalle) düzenlenecek. Detaylı bilgiye Emlak Müzaye'denin sitesinden ulaşılabiliyor.

İşte İstanbuL, İzmir ve Ankara'nın da aralarındığı bulunduğu 47 ilde müzayede ile satışa çıkacak BAZI arsalar: