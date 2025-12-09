47 ilde arsa satışı yapılacak: 24 ay vade imkanı var

Emlak müzayedenin sitesinde yer alan bilgilere göre arsalar için yüzde 25 peşin ve 24 ay vade seçeneği bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Müzayede 11 ve 12 Aralık'ta İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri'nde (Macunköy Yenimahalle) düzenlenecek. Detaylı bilgiye Emlak Müzaye'denin sitesinden ulaşılabiliyor.
İşte İstanbuL, İzmir ve Ankara'nın da aralarındığı bulunduğu 47 ilde müzayede ile satışa çıkacak BAZI arsalar:
1 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KIZILPINAR'DA 2.925,50 M² KONUT ALANI, KISMEN YOL ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺11.750.000,00
3 KIRKLARELİ MERKEZ KARACAİBRAHİM'DE 141.941,73 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIM ALANI
Muhammen Bedel
₺18.500.000,00
4 KIRKLARELİ MERKEZ YÜNDALAN'DA 10.616,08 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
Muhammen Bedel
₺2.250.000,00
6 İSTANBUL BEYKOZ ÇAYAĞZI(RİVA)'DA 20.494,61 M² KISMEN G1 GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI,KISMEN REKREATİF ALAN + YOL + PLANSIZ ALAN
Muhammen Bedel
₺92.250.000,00
7 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ÖMERLİ'DE 4.241,85 M² TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN
Muhammen Bedel
₺26.750.000,00
8 İSTANBUL SANCAKTEPE SAMANDIRA'DA 1.068,72 M² TK1+ KISMEN ENERJİ NAKİL HATTI+YOL
Muhammen Bedel
₺19.800.000,00
10 KOCAELİ DİLOVASI KÖSELER'DE 14.749,64 M² GELİŞME KONUT ALANI +TİCARET ALANI + PARK ALANI + YOL
Muhammen Bedel
₺88.500.000,00
12 BALIKESİR AYVALIK NAMIK KEMAL'DE 11.029,93 M² TERCİHLİ KULLANIM ALANI+BELEDİYE HİZMET ALANI+PARK+YOL
Muhammen Bedel
₺175.500.000,00
16 ÇANAKKALE AYVACIK TUZLA'DA 1.116,95 M² 1/25.000 ÖLÇEKLİ NİP'DE KISMEN KÖY YERLEŞİK ALANI+TERMAL TURİZM ALANI
Muhammen Bedel
₺2.800.000,00
19 MUĞLA BODRUM İSLAMHANELERİ'DE 7.053,10 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP'DE ZEYTİNLİK ALANI
Muhammen Bedel
₺28.250.000,00
22 MUĞLA ULA AKYAKA'DA 943,52 M² 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP KENTSEL YERLEŞİK ALAN
Muhammen Bedel
₺40.600.000,00
28 ANKARA ÇUBUK SÜNLÜ'DE 418,11 M² 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP'DE GELİŞME KONUT ALANI
Muhammen Bedel
₺525.000,00