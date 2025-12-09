TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanetlerle ilgili sorulara da cevap verdi.

Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar ve teftişlerin devam ettiğini kaydeden Bakan Tunç, söz konusu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.

"Zafiyetler, eksiklikler varsa giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz"

"Adli emanetlerle ilgili ne tür önlemler alacaksınız?" sorusuna Bakan Yılmaz Tunç şöyle yanıt verdi:

"Büyükçekmece Savcılığı ve Adalar ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Adalet Bakanlığı da Adalet Müfettişliği vasıtasıyla bütün adli emanetlerle ilgili süreci başlattık. Özellikle adli emanetlerle ilgili alınan depolardaki delillerin saklanması önemli. Bu konuda mevzuattan veya uygulamadan bir takım zafiyetler, eksiklikler varsa, süratle giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Büyükçekmece Başsavcılığınca gözaltı kararları verildi. 10 gözaltı, 2 tutuklama kararı var. Kırmızı bültenle ilgili çalışmalar devam ediyor."

"Gerekli adımlar atılacak"

Adli emanetlerle ilgili sayımların ve teftişlerin devam ettiğine de vurgu yapan Bakan Tunç, teftişlerin ardından gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımların atılacağını ifade etti:

"Adli emanetlerle ilgili nasıl saklanacağı, denetimlerin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmiş. Cumhuriyet Başsavcılıklarının belli aralıklarla denetimleri var. Rutin denetimler eğer yönetmelik konuda hangi aralıklarla denetim yapılıyor, yönetmelikten kaynaklı bir sıkıntı varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye genelindeki adli emanetlerle ilgili sayımlar, teftişler devam ediyor. Bu teftişler sonrasında gelecek rapor doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

Yeni bir sistem uygulanacak mı?

Yeni bir sistemle ilgili soruyu ise Tunç, "Değerli eşyaların daha muhkem depo kasalarda korunması lazım. Kasaların tek anahtarla açılmaması lazım. Bu konuda adliyelerde bu konuda alınması gereken tedbir varsa bankalardaki sistem aynısı uygulanabilir. Bu konuyu araştırıyoruz" şeklinde yanıtladı.

Ne olmuştu?

1 Aralık 2025 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süre işe gelmemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcısı emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Erdal T.'nin 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtığı açıklanmıştı.