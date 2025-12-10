ARA
Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belli oldu

İŞKUR, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok işçi aranan meslekleri açıkladı. Turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, servis elemanı listenin üst sıralarında yer aldı.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı kasım ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Buna göre, kasımda İŞKUR aracılığıyla 57 bin 27’si (yüzde 57,8) erkek, 41 bin 560’ı (yüzde 42,2) kadın olmak üzere toplam 98 bin 587 işe yerleştirme yapıldı. 

Yılın 11 aylık döneminde ise toplam 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

1 En fazla işe yerleştirme hangi sektörde yapıldı?

Rapora göre, Ocak-Kasım 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında yapıldı. 

Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi mesleklerinde gerçekleşti.

2 En çok eleman arayan meslekler

Kasım ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı da 169 bin 534 olarak açıklandı. Yılın ilk 11 aylık döneminde ise 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı alındı.

Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Öte yandan, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde en çok Türkiye'de en fazla açık iş bulunan meslekler de sıralandı. İşte en çok eleman arayan 10 meslek...

3 1- Turizm ve Otelcilik Elemanı

79 bin 219 açık iş ilanıyla turizm ve otelcilik elemanı en çok işçi aranan meslekler grubunda ilk sırada yer aldı.

4 2- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

78 bin 94 açık iş ilanıyla özel güvenlik görevlisi (silahsız) ikinci sırada yer aldı.

5 3- Reyon Görevlisi

56 bin 250 açık iş ilanıyla reyon görevlisi listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

6 4- Güvenlik Görevlisi

46 bin 6 açık iş ilanıyla güvenlik görevlisi dördüncü sırada.

7 5- Servis Elemanı (Garson)

53 bin 490 açık iş ilanıyla servis elemanı listenin beşinci sırasında yer aldı.

8 6- Market Elemanı

40 bin 621 açık iş ilanıyla market elemanı altıncı sırada bulunuyor.

9 7- Konfeksiyon İşçisi

36 bin 392 açık iş ilanıyla konfeksiyon işçisi yedinci sırada.

10 8- Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle)

35 bin 352 açık iş ilanıyla diğer imalat ve ilgili işçiler sekizinci sırada yer aldı.

11 9- Satış Elemanı/Danışmanı

Satış elemanı/danışmanı 39 bin 953 açık iş ilanıyla dokuzuncu sırada bulunuyor.

12 10- Perakende Satış Elemanı (Gıda)

24 bin 41 açık iş ilanıyla perakende satış elemanı listenin 10. sırasında yer aldı.
