Türkiye'de en çok işçi aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı kasım ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Buna göre, kasımda İŞKUR aracılığıyla 57 bin 27’si (yüzde 57,8) erkek, 41 bin 560’ı (yüzde 42,2) kadın olmak üzere toplam 98 bin 587 işe yerleştirme yapıldı.

Yılın 11 aylık döneminde ise toplam 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.