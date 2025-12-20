Buzlanma ve don olayına dikkat: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

21 Aralık Pazar günü ise yurdun bir bölümünde yağışlı hava hakim olacak. İşte hafta sonu için hava durumu tahminleri...

Buzlanma ve don olayına dikkat

20 Aralık Cumartesi günü yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli olabilir. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara

20 Aralık Cumartesi günü Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu, ilerleyen saatlerde batı kesimlerinde çok bulutlu, Kırklareli kıyılarında ise gece saatlerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ege

Ege Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla güneybatı kesimlerinde çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinde çok bulutlu, gece saatlerinde ise Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İç Anadolu

İç Anadolu'da havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu

Cumartesi günü havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

20 Aralık 2025 Cumartesi gününde üç büyükşehir için hava tahminleri şöyle:

İstanbul 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

21 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2025 tarihine ilişkin de yurt genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, pazar günü yurdun batı bölgesinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Pazar günü Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.