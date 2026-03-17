Osmanlı mutfağı sofralara taşınıyor: Saray lezzetleri İçin 24 saat üretim

Kente gelen misafirlerin sadece tava ciğer değil, Osmanlı mutfağının nadide tatlılarına da büyük ilgi gösterdiğini belirten İğdi, "Badem ezmesi, lokum çeşitleri, kurabiyeler ve deva-i misk helvası en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bayram denince akla baklava gelse de son yıllarda Osmanlı saray tatlılarına yönelim arttı. Özellikle misafirlerimiz baklava yerine bu özgün lezzetleri tercih ediyor. Biz de bayrama yetişebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.