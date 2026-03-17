Osmanlı mutfağı sofralara taşınıyor: Saray lezzetleri İçin 24 saat üretim

Osmanlı saray mutfağının lezzetleri arasında yer alan badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, deva-i misk, lokum çeşitleri ve kallavi kurabiye, geleneksel yöntemlerle üretilerek bayram sofraları için hazırlanıyor.
Kentte faaliyet gösteren şekerlemeciler, hem Edirnelilerden hem de kente gelen ziyaretçilerden artan talebi karşılamak amacıyla üretimlerini artırdı.
Şekerleme firması sahibi Kemal Kılıç, AA muhabirine ramazan ayıyla birlikte Osmanlı saray tatlılarına ilginin arttığını söyledi.
Üretime yaklaşık 40 kişilik ekiple 24 saat esasına göre devam ettiklerini belirten Kılıç, Türkiye'nin farklı illerine sipariş gönderdiklerini ifade etti.
Bayramda gezme fikri olanların rotaların tarih, kültür başkenti Edirne'ye çevrilmesinin çok güzel olacağını belirten Kılıç, "Osmanlı saray mutfağının olmazsa olmazı badem ezmesi, bademli Kavala kurabiyesi, deva-i misk ve lokum çeşitleriyle üretimlerimiz sürüyor. Selimiye Camisi'ni ziyaret edecek misafirlerimizi bekliyoruz. Edirne’ye gelenler önce tava ciğerini tatsın, ardından bu kadim lezzetlerle buluşsun." dedi.
Şekerleme ustası Muhammet Çetinkaya ise bayram yoğunluğunun üretim temposunu zirveye taşıdığını bildirdi.
Siparişlere yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çetinkaya, "24 saat üretim yapıyoruz. Talep çok yüksek, biz de en iyi şekilde karşılamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.
Şekerleme firması satış müdürü Semih İğdi de ramazan boyunca Edirne'nin özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere çevre ülkelerden yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Kente gelen misafirlerin sadece tava ciğer değil, Osmanlı mutfağının nadide tatlılarına da büyük ilgi gösterdiğini belirten İğdi, "Badem ezmesi, lokum çeşitleri, kurabiyeler ve deva-i misk helvası en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bayram denince akla baklava gelse de son yıllarda Osmanlı saray tatlılarına yönelim arttı. Özellikle misafirlerimiz baklava yerine bu özgün lezzetleri tercih ediyor. Biz de bayrama yetişebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.