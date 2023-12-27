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Çalışan emekliye 5 bin lira: Ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

27 Aralık 2023 | 19:42
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Çalışan emekliye 5 bin lira: Ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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