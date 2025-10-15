ARA
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

AA'nın haberine göre Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.


Can Holding soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamda, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın "şüpheli" sıfatıyla savcılıkça ifadesi alındı.

Kırman, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kırman hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. AA

