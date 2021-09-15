Capital500 listesinde ilk sıralarda yer alan şirketlerin CEO’ları arasında yapolan CEO performans araştırması, CEO’lar arasındaki rekabetin arttığını gösteriyor.

Büyümenin yavaşladığı, faizlerin arttığı zorlu piyasa koşullarında CEO’ların en önemli hedefi şirketi sağ salim güvenli limanlara ulaştırmak oluyor. Bu hedefi gerçekleştirenler başarılı olup şirketinin başında kalırken aksi durumda ayrılıklar yaşanıyor.

CEO ayrılıklarının en yoğun yaşandığı şirketlerin başında, Türkiye’nin en büyüklerinin yer aldığı Capital500 şirketleri bulunuyor. Öyle ki son 1 yılda en büyük ilk 10 şirket arasında yer alan Shell&Turcas ve A101’in CEO’ları ve aynı süre zarfında en büyük 50 şirketten 5’inin CEO’su değişti.

Capital Dergisi, 2020 sonuna kadar şirketini önemli ölçekte büyüten CEO’ları araştırdı.

Yapılan araştırma en büyük şirketleri yöneten CEO’ların işinin daha da zorlaştığını, şirketlerini büyütmeye ve yatırıma her zamankinden daha fazla odaklandıklarını gösteriyor.

CEO’LARIN HEDEF VE DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN