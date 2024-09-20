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Cep telefonlarına dışardan müdahale edilebilir mi? Uzmanlar ne diyor?

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından aynı endişenin akıllı telefonlarla ilgili akıllara gelmesini değerlendiren uzmanlar, bunun "mümkün olduğunu ancak olası görmediklerini" ifade etti.

20 Eylül 2024 | 18:13
Cep telefonlarına dışardan müdahale edilebilir mi? Uzmanlar ne diyor?

CBC'nin haberinde, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından akıllara gelen "Aynı yöntemle akıllı telefonlara zarar verilebilir mi?" sorusuna uzmanların cevabı yer aldı.

Kanada'daki Calgary Üniversitesinden siber sistem uzmanı Hadis Karimipour, böyle bir endişenin anlaşılabilir olduğunu belirterek, "Bu durum teknik olarak mümkün ancak genel olarak bakıldığında çok muhtemel görünmüyor." dedi.

Karimipour, Lübnan'daki cihazlarda dışardan kişiler tarafından oynama yapıldığının düşünüldüğünü hatırlatarak, bu durumun akıllı telefonlar için düşük bir ihtimal olduğuna işaret etti.

Akıllı telefon gibi teknolojik cihazlara dışardan müdahalenin "yüksek düzeyde karmaşıklık ve kasıt gerektirdiğine" dikkati çeken Karimipour, bu durumun "akıllı telefon üretim sürecinde gerçekleşebilecek bir şey olmadığını" kaydetti.

Telefonlara aynı şekilde bir düzenek kurulması için üretim sürecinde bir müdahale gerektiğini belirten Karimipour, kalite kontrol sayesinde büyük teknoloji firmalarında bu sürece müdahalenin "çok zor" olduğunu söyledi.

"Birisi fark etmeden ellerinizle bir telefona bir şey yapmak çok zor"

Northeastern Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Profesör Josep Jornet ise Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarındaki teknolojinin çok eski olduğunu söyledi.

Eski teknolojik cihazlarda parçaların görülebildiğini ve elle ekleme yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Jornet, "Birisi fark etmeden ellerinizle bir (akıllı) telefona bir şey yapmak çok zor." diye konuştu.

Öte yandan akıllı telefonlara uzaktan erişimin mümkün olduğuna da dikkati çeken Jornet, "Telefonunuz ele geçirildiğinde başkalarına istenmeyen görüntü ve mesajlar gönderebilirler. Ancak bu, fiziksel olarak manipüle etmedikleri sürece cihazı patlatabilecekleri anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

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Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
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