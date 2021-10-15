CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu’ndan Merkez Bankası’ndaki görevden almalara ilişkin de değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.30’da TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nu ziyaret etti. NTV’nin haberine göre Merkez Bankası’ndaki görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kılıçdaroğlu’na ziyarette Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası şunları söyledi:

Dövizin sürekli TL karşısında yükselmesi karşısında endişelerimizi ifade ettik. Zam yağmuru gelecek, her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Grup toplantısında kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Fakirin hakkını hukukunu korumak açısından bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu sağır sultan biliyor. Buradan Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; Merkez Bankası’nın kurumsal kimliğine saygı göster. Kararı liyakatlı kişiler versin. Kararı büyük ölçüde Erdoğan’ın verdiğini pek çok finans çevresi de biliyor. Bu rahatsızlığımız dile getirildi.

KAVCIOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise görüşmeyle ilgili açıklamasında “Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankası’nı herkes sahiplenmelidir. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından biridir. Merkez Bankası’nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade edeyim. Merkez Bankası kararı kendi Para Politikası Kurulu kararıyla almaktadır. Merkez Bankası rezervleriyle güçlüdür, 125 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası’nın açıklamaları nettir” dedi.

“GÖREVDEN ALMALARIN BİR KISMI BİZİM TERCİHİMİZ”

Merkez Bankası’ndaki görevden almalarla ilgili konuşan Kavcıoğlu, “Bütün kurumlarda olabilen şeyler. Bir kısmı bizim tercihimiz, bir kısmı arkadaşların tercihi. TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tamamen kendi süreci içinde gelişen görev değişimidir. Görevden almaların altında bir şey aramak doğru değil. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. 21 Ekim’deki PPK toplantısında tüm gelişmeleri analiz ederek bir karar vereceğiz. En doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklaması yaptı.