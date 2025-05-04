Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklu saldırı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

SALDIRGAN, EVLAT KATİLİ ÇIKTI!

Yapılan sorgulamada saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. AA'nın haberinde saldırganın herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Saldırganın irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'nin, iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığının belirlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir." bilgisini paylaştı. Saldırıya dair tahkikatın derhal başlatıldığını, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını belirten Altun, "Sayın Özel'e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel, açıklamasında bunun siyaset kurumuna yapılan bir saldırı olduğunu söyledi. Özel şöyle konuştu:

Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulmasının, hem demokratik açıdan tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bu konuşulsun istemediği için bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine ön açtılar. Yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor. İşte Konya’da yaşananlar filan. Hepsi ayrı ayrı. Buradan bir tek şey rica edeceğim. Tabii elde değil. Ama Sırrı Süreyya’nın, böyle bir barış güvercininin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı işin geçmemesi lazım. Sadece olay olduktan sonra eşimi, annemi, kızımı arayıp ‘Devam ediyorum’ dedim. Kızım çok merak edince bir 10 dakika onun yanına uğradım. Programımıza devam ediyoruz. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk’e oldu, İnönü’ye oldu, Ecevit’e oldu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oldu. Genel Başkanlar hapse kondu. Genel Başkanlar linç girişimine uğradı. Genel Başkanlar böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz. Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanından, Bakanlardan, siyasi partilerinden genel başkanlarından herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Bundan sonra öyle efendim şu partinin mensubuymuş, ne çıkarsa çıksın arkasından sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak, konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ama şu kadarını söyleyelim; Kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Ben 1,5 yıl önce de bunları söylüyordum. Dün Konya’da da bunları anlattım. Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. İşimizi yapıyoruz. Bu vakitten sonra tehditler, bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyeti kuran partinin Genel Başkanlığına talip olmazdık.”

SALDIRGANIN SABIKA KAYDI

İki evladını katlettiği, birini yaraladığı, dördüncü evladının olaydan balkondan atlayarak kurtulabildiğine ilişkin 2004 yılında bir bilgi bize İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar, yakından ilgileniyorlar. Zaten basında da bunlar yer aldı. Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak bir provokasyon yapacak, suçu birini sırtına yıkacak, zaten böyle birini bulup yaparlar. Onu biliyoruz. Mutlaka bir azmettireni vardır.

“ÜMİT EDİYORUM YENİ BİR MİLAT OLUR”

Buradan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur, Türkiye’de siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını, suçlanıyorlarsa tutuksuz yargılanmalarına vesile olacak bir takım adımların atılmasına katkı sağlarsa, böyle birikime katkı sağlarsa memnun oluruz. Sağlamazsa ne yapacağız? Geri adım atacak halimiz yok, mücadeleye devam edeceğiz.”

DEM Parti saldırıyı kınadı

DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Özel'e geçmiş olsun telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Partiden yapılan açıklamada, Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.