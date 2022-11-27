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CHP'den banka promosyonları için kanun teklifi

27 Kasım 2022 | 21:55
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:16
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CHP'den banka promosyonları için kanun teklifi
CHP, işverenler ile bankalar arasında imzalanan protokoller kapsamında hak kazanılan promosyonların tamamının işçilere ödenmesini öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bankalar ile işverenler arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri uyarınca promosyon adı altında yapılacak ödemelerin tamamının işçilere dağıtılmasının zorunlu hale getirilmesini amaçlıyor.

Teklifle promosyon ödemelerini işçilere ödemeyen işverenlere idari para cezası uygulanması öneriliyor.

Teklifin gerekçesinde, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 2018'den itibaren Türk lirasının değer kaybettiği, enflasyon oranının yükseldiği ifade edildi.

İktidar partisi ve yürütmenin, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceği sözünü verdiği hatırlatılan gerekçede, özellikle dar gelirli, sabit gelirli, asgari ücretli ve emekliler için yaşam koşullarının her geçen gün çok daha zorlaştığı belirtildi.

Bankalar tarafından sunulan promosyon ödemelerinin doğrudan hak sahiplerine ödenmesi için mevzuat değişikliği hazırlandığı kaydedilen gerekçede, "İşverenlerle bankaların yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokollerin sona ermesine 6 aydan daha fazla süre bulunduğu takdirde, 1 ay içinde işverenler ile bankalar arasında uygun şekilde yeni protokol anlaşması yapılması öngörülüyor. Teklifle ekonomik krizin çok yoğun bir biçimde hissedildiği böylesi bir dönemde, banka promosyonlarının tamamının işçilere dağıtılması amaçlandı, işçilere dağıtılmaması durumunda idari para cezası önerildi." ifadelerine yer verildi. AA
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