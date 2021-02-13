Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 milyar 262,5 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, Yem Bitkileri Desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon lira, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize 1 milyar 262,5 milyon lira ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun.”