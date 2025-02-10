ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cihaza bağlı hastalar elektrikte yeni tarifeden muaf olacak

Cihaza bağlı hastalar elektrikte yeni tarifeden muaf olacak

Sağlık sorunları nedeniyle evde elektrikli cihaz ile yaşayan hastaların ikamet ettiği meskenler, elektrikte 1 Şubat'ta devreye giren yeni tarifeden muaf olacak.

10 Şubat 2025 | 10:21
Cihaza bağlı hastalar elektrikte yeni tarifeden muaf olacak

Evlerinde sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek.

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, 2024'te aylık 417 kilovatsaat, yıllık toplam 5 bin kilovatsaati aşan tüketime sahip gruplar, 1 Şubat itibarıyla gerçek maliyeti ödeyecek.

Elektrik abonelerinin yüzde 97'si ise düzenlemeden etkilenmeyecek. Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Öte yandan camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemeden muaf tutulacak.

- Dağıtım şirketleri sağlık raporunun yenilenmesini 20 gün önce hatırlatacak

Sağlık sorunları sebebiyle cihaza bağlı tüketicilerin, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

Elektrik dağıtım şirketleri elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin yazılı başvurusu ile işlemleri gerçekleştirecek.

Şirketler ayrıca, bu istisnadan faydalanan abonelere sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.

Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla öncelikle bilgilendirilecek. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Borsada bugün genel kurulu olan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL