Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ‘sınırlama listesi’ artık kısaltılacağını açıkladı. Bunun yerine, yabancı yatırıma kapsam kazandırmak ve yatırımcı firmalara vergi avantajı sağlamak için bir ‘teşvik katalogu’ çıkarılacak.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, söz konusu daha önceki sınırlayıcı liste, otomobil üretimi veya özellikle de en çok yüksek teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan değerli madenlerin işletmesi gibi alanlardaki yabancı yatırımları engelliyor veya kısıtlıyordu.

Bir komisyon sözcüsü, şimdiye kadarki uygulamanın revizyonuyla hizmet, endüstri ve tarım sektörlerinin şeffaflık ölçüsünün daha da netleşeceğini açıkladı.