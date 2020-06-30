Mercer Türkiye’nin 2016 yılından sonra ikinci kez gerçekleştirdiği ve ‘Eşitlik Konusunda Gerçekçi Olalım’ sloganıyla duyurduğu araştırmanın sonuçlarına göre; firmalar cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunda hem fikir; ancak uygulamada alınması gereken daha çok yol olduğu görülüyor.

İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, firmaları ve liderleri cinsiyet eşitliliği konusunda gerçekçi olmak ve dünya genelinde eşit bir cinsiyet dengesi için farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği ‘Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Professional Women’s Network İstanbul’un stratejik ortak ve PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin araştırma destekçisi olarak yer aldığı araştırma, kadın konusunda kurumsal alanda dünyada yapılan en geniş kapsamlı araştırma özelliği taşıyor. Mercer Türkiye’nin 2016 yılından sonra ikinci kez gerçekleştirdiği ve ‘Eşitlik Konusunda Gerçekçi Olalım’ sloganıyla duyurduğu araştırmanın sonuçlarına göre; firmalar cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konusunda hem fikir; ancak uygulamada alınması gereken daha çok yol olduğu görülüyor.

ÇOKULUSLU FİRMALAR KATILDI

32’si çokuluslu 68 firmanın katıldığı ve 130 bin çalışanı kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’de firmaların yüzde 94’ü çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı uygulamalarının geliştirilmesine odaklandığını belirtiyor. Bu konuda dünya ortalaması yüzde 81 iken, Türkiye, farkındalık konusunda yüzde 94 ile daha ileri bir noktada olduğunun işaretini verse de firmaların yalnızca yüzde 34’ü belgelenmiş ve birden çok yıla yayılmış bir çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı stratejisine sahip olduğunu söylüyor. Bu sonuçlar uygulama açısından şirketlerin daha alınacak epeyce yolu olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre; yüzde 66’lık dünya ortalamasına benzer şekilde Türkiye’de firmaların yüzde 68’i üst yönetimlerin etkin bir şekilde çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı politikalarıyla ilgili olduklarını belirtiyor. Ancak firmaların sadece yüzde 15’inin çeşitlilik ve kapsayıcı iş ortamı stratejisine odaklı personeli bulunuyor. Bu firmaların yüzde 24’ünde bu konudan sorumlu bir müdür istihdam ediliyor ve bu müdürlerin sadece yüzde 31’i bu konuda CEO’ya rapor veriyor.